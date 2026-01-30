الصفقة الشتوية الخامسة.. محمد عادل من سيراميكا لـ المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب ضم محمد عادل قادما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأصبح عادل خامس المنضمين لفريق سامي قمصان بعد حازم العسكري وأحمد نادر حواش وأحمد فؤاد وحسين فيصل.

ويلعب محمد عادل في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن ويبلغ من العمر 30 عاما.

ولعب في الموسم الجاري 8 مباريات مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وانضم محمد عادل لصفوف سيراميكا كليوباترا قبل 3 مواسم قادما من الإسماعيلي.

ويحاول المقاولون العرب تدعيم صفوفه بقوة حتى يبتعد عن مراكز الهبوط ويضمن البقاء في الدوري المصري الموسم المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

وبعد نهاية الدور الأول من الدوري يلعب أول 7 فرق في مجموعة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا.

ويتنافس 14 فريق في مجموعة الهروب من الهبوط، ويهبط من الدوري هذا الموسم 4 فرق لدوري الدرجة الثانية.