الصفقة الشتوية الخامسة.. محمد عادل من سيراميكا لـ المقاولون العرب

الجمعة، 30 يناير 2026 - 16:29

كتب : عمرو نبيل

محمد عادل - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب ضم محمد عادل قادما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأصبح عادل خامس المنضمين لفريق سامي قمصان بعد حازم العسكري وأحمد نادر حواش وأحمد فؤاد وحسين فيصل.

ويلعب محمد عادل في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن ويبلغ من العمر 30 عاما.

ولعب في الموسم الجاري 8 مباريات مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وانضم محمد عادل لصفوف سيراميكا كليوباترا قبل 3 مواسم قادما من الإسماعيلي.

ويحاول المقاولون العرب تدعيم صفوفه بقوة حتى يبتعد عن مراكز الهبوط ويضمن البقاء في الدوري المصري الموسم المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

وبعد نهاية الدور الأول من الدوري يلعب أول 7 فرق في مجموعة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا.

ويتنافس 14 فريق في مجموعة الهروب من الهبوط، ويهبط من الدوري هذا الموسم 4 فرق لدوري الدرجة الثانية.

المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا الدوري المصري محمد عادل
نرشح لكم
انتظام بنتايك في مران الزمالك موعد سفر حمزة عبد الكريم للانضمام لـ برشلونة خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا يوجد أي فرصة لتخفيف أو التراجع عن عقوبة إمام عاشور خبر في الجول - الكرمة العراقي يتفاوض مع الأهلي لضم عبد القادر خبر في الجول - كامويش يجري الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع مع الأهلي الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري مواعيد مباريات الجمعة 30 يناير 2026 - دوري مصري وسعودي وأبطال إفريقيا
أخر الأخبار
أوسكار بوب ينضم إلى فولام 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتظام بنتايك في مران الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الشتوية الخامسة.. محمد عادل من سيراميكا لـ المقاولون العرب 32 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن انطلاق الموسم السادس من الدوري الإفريقي THE BAL 33 دقيقة | كرة سلة
موعد سفر حمزة عبد الكريم للانضمام لـ برشلونة 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي 46 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مساعد جوارديولا: إصابة دوكو مشابهة للسابقة.. والمنافسة مع أرسنال تتعلق بنا ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 3 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522311/الصفقة-الشتوية-الخامسة-محمد-عادل-من-سيراميكا-لـ-المقاولون-العرب