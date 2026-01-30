كرة سلة - بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن انطلاق الموسم السادس من الدوري الإفريقي THE BAL

أعلنت بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL انطلاق النسخة السادسة من البطولة والتي تقام عام 2026 الجاري من شهر مارس وحتى مايو.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وذلك عكس المواسم الماضية التي كانت تقام فيها البطولة من 3 مجموعات وكل مجموعة مكونة من 4 فرق. وسيتم الإعلان عن المجموعات والمباريات في وقت لاحق.

وتستضيف جنوب إفريقيا المجموعة الأولى في الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل.

أما المجموعة الثانية التي يلعب فيها الأهلي ستقام في المغرب في الفترة من 24 أبريل وحتى 3 مايو.

وتقام نهائيات البطولة في كيغالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وكان الاتحاد السكندري هو ممثل مصر في النسخة الماضية من البطولة وحصل فيها على المركز الرابع.