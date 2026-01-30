كرة سلة - بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن انطلاق الموسم السادس من الدوري الإفريقي THE BAL

الجمعة، 30 يناير 2026 - 16:27

كتب : عمرو عبد المنعم

the bal

أعلنت بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL انطلاق النسخة السادسة من البطولة والتي تقام عام 2026 الجاري من شهر مارس وحتى مايو.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يستشهد بقمة الأهلي والزمالك لإلغاء المحترفين

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وذلك عكس المواسم الماضية التي كانت تقام فيها البطولة من 3 مجموعات وكل مجموعة مكونة من 4 فرق. وسيتم الإعلان عن المجموعات والمباريات في وقت لاحق.

وتستضيف جنوب إفريقيا المجموعة الأولى في الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل.

أما المجموعة الثانية التي يلعب فيها الأهلي ستقام في المغرب في الفترة من 24 أبريل وحتى 3 مايو.

وتقام نهائيات البطولة في كيغالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وكان الاتحاد السكندري هو ممثل مصر في النسخة الماضية من البطولة وحصل فيها على المركز الرابع.

الأهلي كرة سلة The bal
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يستشهد بقمة الأهلي والزمالك لإلغاء المحترفين سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: ننتظر فسخ تعاقد رفعت مع الزمالك.. وعودة شحاتة من الاعتزال سلة – الأهلي يفوز على الزمالك بسيناريو درامي في الثواني الأخيرة انتهت كرة سلة – الزمالك (88)-(89) الأهلي خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مهلة لمدرب الأهلي من أجل حضور التحقيق
أخر الأخبار
أوسكار بوب ينضم إلى فولام 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتظام بنتايك في مران الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الشتوية الخامسة.. محمد عادل من سيراميكا لـ المقاولون العرب 30 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن انطلاق الموسم السادس من الدوري الإفريقي THE BAL 31 دقيقة | كرة سلة
موعد سفر حمزة عبد الكريم للانضمام لـ برشلونة 40 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي 44 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مساعد جوارديولا: إصابة دوكو مشابهة للسابقة.. والمنافسة مع أرسنال تتعلق بنا ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 3 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522310/كرة-سلة-بمشاركة-الأهلي-الإعلان-عن-انطلاق-الموسم-السادس-من-الدوري-الإفريقي-the-bal