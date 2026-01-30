موعد سفر حمزة عبد الكريم للانضمام لـ برشلونة

يستعد حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي للسفر غدا السبت للانتقال إلى برشلونة.

وسبق أن أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

وكشفت منى عبد الكريم عمة حمزة عبد الكريم والإعلامية في نايل سبورت عبر حسابها على "فيسبوك" توقيع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أمس الخميس أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية ومن المتوقع إعلان انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قريبا.

وأشار التقرير إلى أن رحيل مامادو مباكي لسانت لويس الأمريكي واقتراب أندريس كوينكا من الرحيل لكومو أتاح أماكن شاغرة في قائمة الفريق لتسمح بتسجيل حمزة.

وأوضح التقرير إلى أن برشلونة النادي تعزيزات تشمل الظهير الأيسر الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو (19 عامًا)، والمدافع الهولندي جوفينسلي أونشتاين (18 عامًا)، والجناح الإنجليزي أجاي تافاريس (16 عامًا).

وقال وليد صلاح عبر أون سبورت: "حمزة عبد الكريم أتم انتقاله إلى برشلونة وأتمنى توفيقه هناك وألا يعود إلى مصر مرة أخرى".

وأضاف "حمزة سوف يسافر إلى إسبانيا في الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة التي تحتاج بعض الوقت".

وجدد الأهلي تعاقد حمزة عبد الكريم قبل الموافقة على انتقاله على سبيل الإعارة لبرشلونة مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

وكشفت جريدة موندو ديبورتيفو أن هناك تفاصيل صغيرة متبقية لإتمام الاتفاق بين برشلونة والأهلي لاستعارة حمزة عبد الكريم.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

وشارك المهاجم الشاب في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس الرابطة دون أن يسجل أي أهداف.