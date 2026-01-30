خبر في الجول - الكرمة العراقي يتفاوض مع الأهلي لضم عبد القادر

يتواجد مسؤولو نادي الكرمة العراقي في مصر للتفاوض مع الأهلي لضم أحمد عبد القادر حسبما علم FilGoal.com.

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري العراقي برصيد 32 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق نقطة عن القوة الجوية وأربيل.

وينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 190 دقيقة في جميع المسابقات خلال 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ورغم وجود مفاوضات بين النادي واللاعب إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق على تجديد التعاقد.

وصعد الكرمة للدوري العراقي لأول مرة في تاريخه في موسم 2023-24 ويتبع محافظة الأنبار غرب العراق.

وفي تقرير سابق عبر صحيفة "الشرق الأوسط" فإن النادي رصيد ميزانية قدرها 6.8 مليون دولار في الصيف الماضي لإبرام تعاقدات هذا الموسم.

وتعاقد النادي في بداية الموسم صفقة مدوية بضم أيمن حسين مهاجم منتخب العراق، وعلي علوان لاعب منتخب الأردن، وارتبط مؤخرا اسمه بضم إبراهيم بايش مهاجم العراق.

واحتل الكرمة في الموسم الماضي المركز السابع بالدوري العراقي، بقيادة مديره الفني أحمد خلف.