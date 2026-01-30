قرعة ملحق الدوري الأوروبي - لقاء قوي بين فنربخشة ونوتنجهام.. ومواجهة إيطالية في الأفق

أجريت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2025-26 وأسفرت عن مواجهات متباينة القوة.

وأقيمت القرعة لتحديد هوية المتأهلين من الملحق لـ الدور الـ 16 من المسابقة التي يحمل لقبها توتنام الإنجليزي.

وستكون المباراة الأبرز في تلك المرحلة بين فنربخشة التركي ضد نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وتلوح في الأفق مواجهة إيطالية في دور الـ 16 إذ تأهل بولونيا وأوقعته القرعة في طريق روما.

وستقام قرعة دور الـ 16 وحتى النهائي يوم 27 فبراير المقبل.

وجاءت نتائج قرعة الملحق (المنافسون المنتظرون في دور الـ 16)

لودوجريتس البلغاري × فرينفاروتشي المجري (بورتو أو براجا)

دينامو زغرب الكرواتي × جينك البلجيكي (فرايبورج أو روما)

سيلتك الاسكتلندي × شتوتجارت الألماني (بورتو أو براجا)

بران النرويجي × بولونيا الإيطالي (فرايبورج أو روما)

باناثينايكوس اليوناني × فيكتور بلزن التشيكي (ميتييلاند أو بيتيس)

باوك اليوناني × سيلتا فيجو الإسباني (أستون فيلا أو ليون)

فنربخشة التركي × نوتنجهام فورست الإنجليزي (ميتييلاند أو بيتيس)

ليل الفرنسي × ريد ستار الصربي (أستون فيلا أو ليون)

ستقام مباريات الملحق في فبراير المقبل.

الذهاب: 19-20 فبراير والإياب 26-27 فبراير

فيما ستقام مباريات دور الـ 16 في شهر مارس المقبل.

الذهاب 12-13 مارس والإياب 19-20 مارس.

وسيقام النهائي يوم 20 مايو الجاري في ملعب بشكتاش بتركيا.

