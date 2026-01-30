اسكواش – عسل وهانيا يتوجان بلقب بطولة الأبطال
الجمعة، 30 يناير 2026 - 14:23
كتب : FilGoal
توج مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة الأبطال للاسكواش 2026.
وبدأت البطولة المقامة في نيويورك بأمريكا يوم 22 يناير وستستمر حتى 30 يناير الجاري.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 239 ألف دولار سواء للرجال أو للسيدات.
BACK-TO-BACK CHAMPION 🏆👏@HaniaaElHammamy becomes the fourth ever female to successfully defend @tocsquash title 🙌
🇪🇬 [1] Hania El Hammamy beats [4] Olivia Weaver 🇺🇸
3-2: 11-7, 5-11, 11-9, 5-11, 11-9 (81m)#tocsquash pic.twitter.com/7GMdAzOohM— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) January 30, 2026
وحققت هانيا اللقب بالفوز على الأمريكية أماندا ويفير بنتيجة 11-7 و5-11 و11-9 و5-11 و11-9.
وفاز عسل باللقب بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 في النهائي بأشواط 11-6 و11-1 و11-4.
وحقق عسل اللقب رقم 26 في مسيرته، فيما رفعت هانيا رصيدها لـ 19 لقبا متنوعا.
A NEW @ToCSquash CHAMPION!!!
The Raging Bull @mostafasal_ clinches his first Tournament of Champions title after an incredible victory 👏🏆
🇪🇬 [1] Mostafa Asal beats [2] Paul Coll 🇳🇿
3-0: 11-6, 11-1, 11-4 (58m)#tocsquash pic.twitter.com/J1FGOBAV5q— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) January 30, 2026