اسكواش – عسل وهانيا يتوجان بلقب بطولة الأبطال

الجمعة، 30 يناير 2026 - 14:23

مصطفى عسل - هانيا الحمامي

توج مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة الأبطال للاسكواش 2026.

وبدأت البطولة المقامة في نيويورك بأمريكا يوم 22 يناير وستستمر حتى 30 يناير الجاري.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 239 ألف دولار سواء للرجال أو للسيدات.

وحققت هانيا اللقب بالفوز على الأمريكية أماندا ويفير بنتيجة 11-7 و5-11 و11-9 و5-11 و11-9.

وفاز عسل باللقب بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 في النهائي بأشواط 11-6 و11-1 و11-4.

وحقق عسل اللقب رقم 26 في مسيرته، فيما رفعت هانيا رصيدها لـ 19 لقبا متنوعا.

