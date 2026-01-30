اسكواش – عسل وهانيا يتوجان بلقب بطولة الأبطال

توج مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة الأبطال للاسكواش 2026.

وبدأت البطولة المقامة في نيويورك بأمريكا يوم 22 يناير وستستمر حتى 30 يناير الجاري.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 239 ألف دولار سواء للرجال أو للسيدات.

BACK-TO-BACK CHAMPION 🏆👏@HaniaaElHammamy becomes the fourth ever female to successfully defend @tocsquash title 🙌 🇪🇬 [1] Hania El Hammamy beats [4] Olivia Weaver 🇺🇸 3-2: 11-7, 5-11, 11-9, 5-11, 11-9 (81m)#tocsquash pic.twitter.com/7GMdAzOohM — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) January 30, 2026

وحققت هانيا اللقب بالفوز على الأمريكية أماندا ويفير بنتيجة 11-7 و5-11 و11-9 و5-11 و11-9.

وفاز عسل باللقب بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 في النهائي بأشواط 11-6 و11-1 و11-4.

وحقق عسل اللقب رقم 26 في مسيرته، فيما رفعت هانيا رصيدها لـ 19 لقبا متنوعا.