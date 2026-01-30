قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا

الجمعة، 30 يناير 2026 - 13:35

كتب : FilGoal

لقب كأس دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن صدام مكرر من الجولة الأخيرة لمرحلة الدوري.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا مرة أخرى، بعد اللقاء الناري الذي جمعهما في الختام.

وفاز بنفيكا على مدريد 4-2، ليحسم تأهله إلى الملحق في المركز الرابع والعشرين، بهدف سجله الحارس أناتولي تروبين في الدقيقة الأخيرة.

الخسارة أيضا تسببت في تراجع مدريد لمراكز الملحق، بعد أن كان ضمن الثمانية الأوائل.

وتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 مباشرة، بانتظار 8 فائزين من الملحق.

المتأهلون هم: أرسنال - بايرن ميونيخ - ليفربول - توتنام - برشلونة - تشيلسي - سبورتينج لشبونة - مانشستر سيتي

وجاءت نتائج قرعة الملحق كالتالي:

الطريق الفضي:

موناكو × باريس سان جيرمان

جالاتاسراي × يوفنتوس

بنفيكا × ريال مدريد

بوروسيا دورتموند × أتالانتا

الطريق الأزرق:

كاراباج × نيوكاسل يونايتد

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد

بودو جليمت × إنتر

أولمبياكوس × ليفركوزن

ماذا بعد الملحق؟ خارطة مواجهات دور الـ 16

في الطريق الفضي:

الفائز من (موناكو × باريس سان جيرمان) ضد (برشلونة أو تشيلسي)

الفائز من (جالاتاسراي × يوفنتوس) ضد (توتنام أو ليفربول)

الفائز من (بنفيكا × ريال مدريد) ضد (مانشستر سيتي أو سبورتينج لشبونة)

بوروسيا دورتموند × أتالانتا (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

في الطريق الأزرق:

الفائز من (كاراباج × نيوكاسل يونايتد) ضد (برشلونة أو تشيلسي)

الفائز من (كلوب بروج × أتلتيكو مدريد) ضد (توتنام أو ليفربول)

الفائز من (بودو جليمت × إنتر) ضد (مانشستر سيتي أو سبورتينج لشبونة)

الفائز من (أولمبياكوس × ليفركوزن) ضد (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

وتقام قرعة دور الـ 16 يوم 27 فبراير 2026.

