انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا

الجمعة، 30 يناير 2026 - 12:43

باريس سان جيرمان - إنتر - كأس نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.

وحسم أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن تأهلهم إلى ثمن النهائي مباشرة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 يشاركون في الملحق ليتأهل 8 فرق منهم إلى ثمن النهائي.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي مباشرة كالآتي:

1- أرسنال - 24 نقطة

2- بايرن ميونيخ - 21 نقطة

3- ليفربول - 18 نقطة

4- توتنام - 17 نقطة

5- برشلونة - 16 نقطة (+8)

6- تشيلسي - 16 نقطة (+7)

7- سبورتنج لشبونة - 16 نقطة (+6)

8- مانشستر سيتي - 16 نقطة (+6)

وتقام القرعة بنظام التوجيه، على أن يتم تحديد الفريقين أصحاب المركزين التاسع والعاشر، لمواجهة الفريقين أصحاب المركزين الـ23 والـ24.

وبذلك ستكون القرعة كالآتي:

(ريال مدريد – إنتر ميلان) × (بنفيكا - بودو جليمت)

(باريس سان جيرمان – نيوكاسل) × (كاراباج – موناكو)

(يوفنتوس – أتلتيكو مدريد) × (جالاتاسراي – كلوب بروج)

(أتالانتا – باير ليفركوزن) × (أولمبياكوس – بوروسيا دورتموند)

القرعة

الطريق الفضي:

موناكو × باريس سان جيرمان

جالاتاسراي × يوفنتوس

بنفيكا × ريال مدريد

بوروسيا دورتموند × أتالانتا

الطريق الأزرق:

كاراباج × نيوكاسل يونايتد

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد

بودو جليمت × إنتر

أولمبياكوس × ليفركوزن

ماذا بعد الملحق؟ خارطة مواجهات دور الـ 16

في الطريق الفضي:

الفائز من (موناكو × باريس سان جيرمان) ضد (برشلونة أو تشيلسي)

الفائز من (جالاتاسراي × يوفنتوس) ضد (توتنام أو ليفربول)

الفائز من (بنفيكا × ريال مدريد) ضد (مانشستر سيتي أو سبورتينج لشبونة)

بوروسيا دورتموند × أتالانتا (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

في الطريق الأزرق:

الفائز من (كاراباج × نيوكاسل يونايتد) ضد (برشلونة أو تشيلسي)

الفائز من (كلوب بروج × أتلتيكو مدريد) ضد (توتنام أو ليفربول)

الفائز من (بودو جليمت × إنتر) ضد (مانشستر سيتي أو سبورتينج لشبونة)

الفائز من (أولمبياكوس × ليفركوزن) ضد (أرسنال أو بايرن ميونيخ)

وتقام قرعة دور الـ 16 يوم 27 فبراير 2026.

