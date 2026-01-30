انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا
الجمعة، 30 يناير 2026 - 12:43
كتب : FilGoal
تنطلق قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.
وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.
وحسم أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن تأهلهم إلى ثمن النهائي مباشرة.
بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 يشاركون في الملحق ليتأهل 8 فرق منهم إلى ثمن النهائي.
وجاءت الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي مباشرة كالآتي:
1- أرسنال - 24 نقطة
2- بايرن ميونيخ - 21 نقطة
3- ليفربول - 18 نقطة
4- توتنام - 17 نقطة
5- برشلونة - 16 نقطة (+8)
6- تشيلسي - 16 نقطة (+7)
7- سبورتنج لشبونة - 16 نقطة (+6)
8- مانشستر سيتي - 16 نقطة (+6)
وتقام القرعة بنظام التوجيه، على أن يتم تحديد الفريقين أصحاب المركزين التاسع والعاشر، لمواجهة الفريقين أصحاب المركزين الـ23 والـ24.
وبذلك ستكون القرعة كالآتي:
(ريال مدريد – إنتر ميلان) × (بنفيكا - بودو جليمت)
(باريس سان جيرمان – نيوكاسل) × (كاراباج – موناكو)
(يوفنتوس – أتلتيكو مدريد) × (جالاتاسراي – كلوب بروج)
(أتالانتا – باير ليفركوزن) × (أولمبياكوس – بوروسيا دورتموند)
القرعة
الطريق الفضي:
موناكو × باريس سان جيرمان
جالاتاسراي × يوفنتوس
بنفيكا × ريال مدريد
بوروسيا دورتموند × أتالانتا
الطريق الأزرق:
كاراباج × نيوكاسل يونايتد
كلوب بروج × أتلتيكو مدريد
بودو جليمت × إنتر
أولمبياكوس × ليفركوزن
ماذا بعد الملحق؟ خارطة مواجهات دور الـ 16
في الطريق الفضي:
الفائز من (موناكو × باريس سان جيرمان) ضد (برشلونة أو تشيلسي)
الفائز من (جالاتاسراي × يوفنتوس) ضد (توتنام أو ليفربول)
الفائز من (بنفيكا × ريال مدريد) ضد (مانشستر سيتي أو سبورتينج لشبونة)
بوروسيا دورتموند × أتالانتا (أرسنال أو بايرن ميونيخ)
في الطريق الأزرق:
الفائز من (كاراباج × نيوكاسل يونايتد) ضد (برشلونة أو تشيلسي)
الفائز من (كلوب بروج × أتلتيكو مدريد) ضد (توتنام أو ليفربول)
الفائز من (بودو جليمت × إنتر) ضد (مانشستر سيتي أو سبورتينج لشبونة)
الفائز من (أولمبياكوس × ليفركوزن) ضد (أرسنال أو بايرن ميونيخ)
وتقام قرعة دور الـ 16 يوم 27 فبراير 2026.