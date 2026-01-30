بايرن ميونيخ يعلن رحيل جوريتسكا بنهاية الموسم

الجمعة، 30 يناير 2026 - 12:22

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

أعلن نادي بايرن ميونيخ رحيل ليون جورتسيكا في نهاية الموسم الحالي.

ليون جوريتسكا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وينتهي تعاقد لاعب الوسط بنهاية الموسم الجاري ليحق له التوقيع لأي فريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وخاض لاعب الوسط البالغ 30 عاما 28 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

وانضم ليون لبايرن ميونيخ قادما من شالكه في صفقة انتقال حر في 2018.

ومنذ ذلك الحين خاض 292 مباراة بقميص البافاري سجل 47 هدفا وصنع 48.

وتوج ليون بـ 13 لقبا متنوعا مع بايرن ميونيخ بواقع 6 دوري ألماني و2 كأس ألمانيا و3 سوبر ألماني و1 دوري أبطال أوروبا و1 السوبر الأوروبي.

وربطت بعض التقارير إمكانية رحيل جوريتسكا في الشتاء الجاري لكنه قرر الاستمرار مع الفريق لنهاية الموسم.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي عبر موقع النادي قبل قليل: "ليون يشعر براحة كبيرة في هذا النادي وهذا الفريق. لقد قرر البقاء هنا. إنه يلعب بقوة كبيرة، وهو في مستوى عالٍ للغاية، لذا فليس من الغريب أن تكون هناك طلبات".

وأكمل "إنه جزء مهم من الفريق، وهو يشعر أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الكثير من الأشياء ممكنة، لذا فهو يريد البقاء. إنه عامل مهم".

وارتبط اسم لاعب الوسط البالغ 30 عاما بالانتقال لصفوف برشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان وتوتنام ونابولي.

بايرن ميونيخ ليون جوريتسكا الدوري الألماني
