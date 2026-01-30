خبر في الجول - كامويش يجري الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع مع الأهلي

الجمعة، 30 يناير 2026 - 11:57

كتب : عمرو نبيل

إيلتسن كامويش

يجري الأنجولي إيلتسين كامويش الكشف الطبي تمهيدا لانتقال لـ الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

وسيوقع اللاعب على العقود ويتبقى الإعلان الرسمي ليصبح لاعبا في الأهلي.

وأعلن الأهلي منذ قليل إعارة السلوفيني نيتس جراديشار لصفوف أوبيست المجري حتى نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
مؤتمر الشناوي: الأهلي دفعني لاحتراف كرة القدم.. والبطولات السابقة للعرض فقط مؤتمر توروب: إمام عاشور أخطأ وسينال عقابه.. لا أحد فوق الفريق الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري في الجول يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي مع ترومسو النرويجي لضم كامويش

وسينضم كامويش لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف دولار كما كشف FilGoal.com من قبل.

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم يلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.

الأهلي الدوري المصري كامويش
نرشح لكم
الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري مواعيد مباريات الجمعة 30 يناير 2026 - دوري مصري وسعودي وأبطال إفريقيا أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقد محمد إبراهيم خبر في الجول - بنتايك يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقفه من لقاء المصري موندو ديبورتيفو: برشلونة أنهى كل العقبات لضم حمزة عبد الكريم مودرن ينتصر على الإسماعيلي بركبة رشاد المتولي.. وتعادل بين غزل المحلة وطلائع الجيش المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري
أخر الأخبار
مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا - طريق الملحق ودور الـ 16 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ يعلن رحيل جوريتسكا بنهاية الموسم 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح لتسجيل الأهداف.. وفوز واحد ليس كافيا في هذا النادي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كامويش يجري الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع مع الأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: الأهلي دفعني لاحتراف كرة القدم.. والبطولات السابقة للعرض فقط ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: إمام عاشور أخطأ وسينال عقابه.. لا أحد فوق الفريق ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري ساعة | الدوري المصري
سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مبدئي مع بالاس لضم ماتيتا ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 3 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522297/خبر-في-الجول-كامويش-يجري-الكشف-الطبي-تمهيدا-للتوقيع-مع-الأهلي