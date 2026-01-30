الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري

أعلن الأهلي إعارة نيتس جراديشار إلى أوبيست المجري حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الأهلي وجود بند أحقية الشراء للنادي المجري عقب نهاية الإعارة.

وغادر اللاعب خلال الساعات الماضية للانضمام للنادي المجري.

ومن جانبه صرّح بال دارداي المدير الرياضي لنادي أويبست عبر موقع النادي الرسمي: "بضم نيتس جراديشار، نجحنا في جلب مهاجم هداف ممتاز إلى أويبست، يتميز بطوله وقوته الهجومية، مما يمنحنا أسلوب اللعب الذي نحتاجه داخل منطقة الجزاء، كما أنه على دراية بالبيئة المجرية".

ويحتل أوبيست المركز التاسع في ترتيب الدوري المجري برصيد 23 نقطة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موافقة الأهلي على رحيل جراديشار في يناير الجاري على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 23 عاما انضم للأهلي مقابل مليون يورو في يناير 2025.

وسجل بقميص الأهلي 11 هدفا وصنع 5 في 40 مباراة بجميع المسابقات.

ويقترب الأهلي من ضم الأنجولي إيلتسن كامويش لتعويض رحيل السلوفيني.