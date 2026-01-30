فان بيرسي عن إصابة نجله: عندما تسمع المؤشرات الأولية يصبح الأمر مفجعا

اضطر روبن فان بيرسي المدير الفني لـ فينيورد الهولندي مشاهدة نجله شاكيل يتعرض لإصابة "مفجعة" خلال خسارة الفريق أمام ريال بيتيس في الدوري الأوروبي.

وخسر الفريق الهولندي بنتيجة 2-1 وودع الدور الأوروبي من مرحلة الدوري بشكل مبكر.

وتعرض شاكيل لإصابة قوية في الركبة بعد ما يقارب 10 دقائق من مشاركته كبديل، وخرج من الملعب على نقالة.

وقال فان بيرسي عن إصابة نجله شاكيل خلال المؤتمر الصحفي: "لا تبدو الأمور بخير، المؤشرات الأولية لا تبدو جيدة".

وأضاف "تشعر بالحزن الشديد عندما يتعرض أي لاعب للإصابة. وحدث ذلك اليوم مع شاكيل، وهذا ما يحدث. تتمنى الأفضل، ولكن عندما تسمع المؤشرات الأولية على عكس ذلك، يصبح الأمر مفجعا".

وأضاف "أنا مدرب، ولكني أيضا والده، وهذا أمر فظيع. إنه مزيج من الاثنين. من المحزن أن يمر بهذا".

وواصل "عندما تم حمل شاكيل خارج الملعب، سألته عن حالته، ووضعت ذراعي حول كتفه؛ هذا كل ما يمكنك فعله في تلك اللحظة، كمدرب وكأب في هذه الحالة".

وأتم "أردت فقط أن أمنحه ذلك الدفء والشعور بأننا موجودون من أجله".

وصنع شاكيل (19 عاما) هدف فينيورد الوحيد في اللقاء بعدما دخل أرض الملعب.

المهاجم الشاب خاض 14 مباراة هذا الموسم بقميص فينيورد سجل 3 وصنع 3 في جميع المسابقات تحت قيادة والده.