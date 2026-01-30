أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة

الجمعة، 30 يناير 2026 - 00:19

كتب : FilGoal

أحمد سامي

أوضح أحمد سامي المدير الفني لـ مودرن سبورت أن الأوضاع ستكون أهدأ في الدوري إذا كان من دور أول وثاني.

وحقق مودرن سبورت الفوز على الإسماعيلي في استاد القاهرة بهدف دون رد.

وقال سامي عبر أون سبورت 1: "في الفترة الأخيرة لم يحقق مودرن سبورت نتائج إيجابية في الدوري، واللاعبون كانوا خائفين من ضياع الفوز".

وأضاف "نظام الدوري لو من دورين ستكون الأمور أهدئ وستجد كرة قدم أفضل لأن لديك فرصة في الدور الثاني، لكن الآن لديك فرصة من دور واحد".

وحقق سامي فوزه الأول مع مودرن في الدوري المصري إذ قاد الفريق من قبل في كأس عاصمة مصر وكأس مصر فقط.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت لـ 20 نقطة في المركز التاسع من 14 مباراة.

فيما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 20 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

