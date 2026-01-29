مودرن ينتصر على الإسماعيلي بركبة رشاد المتولي.. وتعادل بين غزل المحلة وطلائع الجيش

الخميس، 29 يناير 2026 - 22:15

كتب : FilGoal

تقرير

انتصر مودرن سبورت على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الجولة 16 من الدوري المصري.

اللقاء الأول للإسماعيلي تحت قيادة طارق العشري بدأ بالخسارة على أرض استاد القاهرة بعدما تولى المهمة خلفا لميلود حمدي.

وسجل رشاد المتولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53 بعد تمريرة ثنائية مع محمد هلال، وجاء الهدف بركبة رشاد بعدما تدخل مدافع الإسماعيلي معه لكن الكرة تهادت في الشباك.

وشهد الوقت بدلا من الضائع طرد محمد هلال بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

الهدف هو الأول لمودرن بعد 274 دقيقة دون أهداف في الدوري.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت لـ 20 نقطة في المركز التاسع من 14 مباراة.

فيما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 20 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

وفي استاد غزل المحلة تعادل أصحاب الأرض سلبيا مع طلائع الجيش بدون أهداف.

ورفع المحلة رصيده لـ 17 نقطة في المركز الـ 14 من 15 مباراة.

فيما أصبح رصيد طلائع الجيش 12 نقطة في المركز الـ 18 بنفس رصيد المباريات.

يذكر أن أول 7 فرق في الترتيب ستتنافس في المرحلة الثانية على اللقب.

فيما يتنافس 14 فريقا في مرحلة تفادي الهبوط على 4 بطاقات للهبوط للدرجة الثانية.

