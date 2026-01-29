"الصفقة الأكبر في تاريخ النادي".. تيمو فيرنر إلى سان خوسيه الأمريكي

الخميس، 29 يناير 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر

أعلن نادي سان خوسيه إريثكويك الأمريكي ضم الألماني تيمو فيرنر من لايبزج حتى صيف 2028.

وبات فيرنر الصفقة الأكبر في تاريخ النادي كما النادي عبر موقعه الرسمي.

وقال بروس أرينا، المدير الرياضي والمدرب الرئيسي لفريق سان خوسيه إيرثكويك عبر موقع النادي: "نحن متحمسون للغاية لضم تيمو فيرنر. أعتقد أنه سيكون إضافة ممتازة لفريقنا، ونتطلع بشوق لانضمامه إلى سان خوسيه".

وأضاف "إن انضمام لاعب بمستوى تيمو يُعدّ مكسبًا كبيرًا للنادي والمجتمع. أعتقد أنه سيُضيف لنا جودة عالية في الملعب، وخبرة واسعة، ومهارات قيادية مميزة".

وخلال مسيرته خاض فيرنر 449 مباراة سجل 153 هدفا وصنع 86 بقمصان شتوتجارت وتشيلسي وتوتنام ولايبزج.

وتوج فيرنر بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021 والدوري الأوروبي مع توتنام في 2025.

ويبدأ سان خوسيه موسمه يوم 22 فبراير المقبل بمقابلة سبورتنج كانساس سيتي في الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

الدوري الأمريكي تيمو فيرنر
