"الصفقة الأكبر في تاريخ النادي".. تيمو فيرنر إلى سان خوسيه الأمريكي

أعلن نادي سان خوسيه إريثكويك الأمريكي ضم الألماني تيمو فيرنر من لايبزج حتى صيف 2028.

وبات فيرنر الصفقة الأكبر في تاريخ النادي كما النادي عبر موقعه الرسمي.

وقال بروس أرينا، المدير الرياضي والمدرب الرئيسي لفريق سان خوسيه إيرثكويك عبر موقع النادي: "نحن متحمسون للغاية لضم تيمو فيرنر. أعتقد أنه سيكون إضافة ممتازة لفريقنا، ونتطلع بشوق لانضمامه إلى سان خوسيه".

وأضاف "إن انضمام لاعب بمستوى تيمو يُعدّ مكسبًا كبيرًا للنادي والمجتمع. أعتقد أنه سيُضيف لنا جودة عالية في الملعب، وخبرة واسعة، ومهارات قيادية مميزة".

𝙁𝙧𝙤𝙢 𝘽𝙪𝙣𝙙𝙚𝙨𝙡𝙞𝙜𝙖 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙖𝙮. 🎮 From Champions League nights to PayPal Park lights - @TimoWerner chose the Quakes. 🌍 ➡️📍 pic.twitter.com/1Ln8Z9o0aH — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) January 29, 2026

وخلال مسيرته خاض فيرنر 449 مباراة سجل 153 هدفا وصنع 86 بقمصان شتوتجارت وتشيلسي وتوتنام ولايبزج.

وتوج فيرنر بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021 والدوري الأوروبي مع توتنام في 2025.

ويبدأ سان خوسيه موسمه يوم 22 فبراير المقبل بمقابلة سبورتنج كانساس سيتي في الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.