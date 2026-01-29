كرة يد - تونس تتفوق على الجزائر وتتأهل للنهائي لمواجهة مصر

الخميس، 29 يناير 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

منتخب تونس كرة يد

تأهل منتخب تونس إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بالفوز على الجزائر بنتيجة 33-24.

وضرب منتخب تونس موعدا ناريا مع مصر في النهائي للمنافسة على لقب النسخة 27 التي تقام في رواندا.

وتقام البطولة في رواندا في الفترة من 21 يناير إلى 31 من الشهر ذاته.

وسيقام النهائي يوم السبت المقبل ولم يتحدد بشكل رسمي موعد بدء المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق تونس بنتيجة 19-11 واستطاع نسور قرطاج الحفاظ على التقدم ليحققوا الفوز بنتيجة 14-13 وإنهاء اللقاء إجمالا بنتيجة 33-24.

وتأهل منتخب تونس للنهائي للمرة التاسعة عشر في تاريخه إذ حقق اللقب 10 مرات كرقم قياسي من قبل وخسر 8 مرات.

ويأتي آخر تتويج لتونس في 2018 بالفوز على مصر في البطولة التي أقيمت في الجابون.

وسيكون ذلك النهائي العاشر الذي يجمع مصر وتونس في بطولة إفريقيا لكرة اليد.

1979: فوز تونس 21-17

1992: فوز مصر 26-24

2004: فوز مصر 31-28

2006: فوز تونس 26-21

2008: فوز مصر 27-25

2010: فوز تونس 24-21

2016: فوز مصر 21-19

2018: فوز تونس 26-24

2020: فوز مصر 27-22

وحقق منتخب مصر الفوز على تونس في النهائي 5 مرات مقابل 4 لتونس.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب العاشر والارتقاء لصدارة ترتيب الألقاب في البطولة بالتساوي مع تونس.

