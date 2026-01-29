باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا

الخميس، 29 يناير 2026 - 20:23

كتب : FilGoal

كفاراستيخيليا - باريس سان جيرمان - ديمبيلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة خيفيتشيا كفاراستخيليا.

وتعرض الجورجي للإصابة خلال مباراة نيوكاسل في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما جاء في موقع النادي الرسمي فإن الجورجي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن وغيابه لفترة تتراوح بين 8 و10 أيام.

صاحب الـ 24 عاما خاض هذا الموسم 27 مباراة سجل 7 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وسيغيب كفارا عن مباراتي ستراسبورج ومارسيليا في الدوري الفرنسي خلال الجولتين 20 و21.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 45 نقطة من 19 جولة في الدوري الفرنسي.

وسينتظر نتيجة قرعة ملحق دوري الأبطال غدا الجمعة بعدما احتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

باريس سان جيرمان خيفتشيا كفاراستخيليا
