باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا

أعلن نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة خيفيتشيا كفاراستخيليا.

وتعرض الجورجي للإصابة خلال مباراة نيوكاسل في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما جاء في موقع النادي الرسمي فإن الجورجي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن وغيابه لفترة تتراوح بين 8 و10 أيام.

صاحب الـ 24 عاما خاض هذا الموسم 27 مباراة سجل 7 وصنع 6 في جميع المسابقات.

Le point médical après la rencontre face à Newcastle.@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2026

وسيغيب كفارا عن مباراتي ستراسبورج ومارسيليا في الدوري الفرنسي خلال الجولتين 20 و21.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 45 نقطة من 19 جولة في الدوري الفرنسي.

وسينتظر نتيجة قرعة ملحق دوري الأبطال غدا الجمعة بعدما احتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.