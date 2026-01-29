باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا
الخميس، 29 يناير 2026 - 20:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة خيفيتشيا كفاراستخيليا.
خفيتشا كفاراتسخيليا
النادي : باريس سان جيرمان
وتعرض الجورجي للإصابة خلال مباراة نيوكاسل في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لما جاء في موقع النادي الرسمي فإن الجورجي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن وغيابه لفترة تتراوح بين 8 و10 أيام.
صاحب الـ 24 عاما خاض هذا الموسم 27 مباراة سجل 7 وصنع 6 في جميع المسابقات.
Le point médical après la rencontre face à Newcastle.@Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2026
وسيغيب كفارا عن مباراتي ستراسبورج ومارسيليا في الدوري الفرنسي خلال الجولتين 20 و21.
ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 45 نقطة من 19 جولة في الدوري الفرنسي.
وسينتظر نتيجة قرعة ملحق دوري الأبطال غدا الجمعة بعدما احتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.
نرشح لكم
لا جازيتا: موناكو يريد التخلص من بوجبا مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا برشلونة يحسم بطاقة التأهل المباشر بعد التغلب على كوبنهاجن برباعية دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي بمشاركة مرموش.. سيتي يهزم جالاتاسراي ويضمن التأهل المباشر في دوري الأبطال صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول