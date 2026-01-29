المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري

بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري

الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض

بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي

2 إمام و2 كهربا.. تاريخ العقوبات المليونية في الأهلي

إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا

خبر في الجول - المصري يقترب من ضم الفلسطيني مصطفى زيدان

خبر في الجول - الأهلي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثالث

كما كشف في الجول – المقاولون يضم أحمد فؤاد من فاركو