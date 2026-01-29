بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري

ارتقى سموحة للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

سجل لسموحة خالد الغندور وسمير فكري، فيما سجل لإنبي يوسف أوبابا.

الفوز رفع رصيد سموحة لـ 22 نقطة في المركز السابع من 14 مباراة.

فيما تكبد إنبي خسارته الثانية هذا الموسم وتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع من 13 مباراة.

وتقدم سموحة بتصويبة مدوية من خالد الغندور من لمسة واحدة في الدقيقة 19.

وأدرك المغربي يوسف أوبابا التعادل سريعا في الدقيقة 24 بكرة ارتدت من الحارس تابعها في الشباك.

وأكمل لاعبو سموحة الـ 30 دقيقة الأخيرة بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد كونيه عقب تدخل قوي.

وخطف سمير فكري الفوز لسموحة بهدف في الدقيقة 90+2 مستغلا الخطأ الدفاعي لإنبي بعد تمريرة طولية من محمد مصطفى.

ويلتقي سموحة في الجولة المقبلة مع بيراميدز، فيما يحل إنبي ضيفا على بتروجت.