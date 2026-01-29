بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري

الخميس، 29 يناير 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

تقرير

ارتقى سموحة للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

سجل لسموحة خالد الغندور وسمير فكري، فيما سجل لإنبي يوسف أوبابا.

الفوز رفع رصيد سموحة لـ 22 نقطة في المركز السابع من 14 مباراة.

أخبار متعلقة:
الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي كرة يد - منتخب مصر لنهائي إفريقيا للمرة الـ 18 بالفوز على كاب فيردي الزمالك يوفر حافلات لجماهيره لموازرة الفريق ضد المصري في الكونفدرالية

فيما تكبد إنبي خسارته الثانية هذا الموسم وتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز التاسع من 13 مباراة.

وتقدم سموحة بتصويبة مدوية من خالد الغندور من لمسة واحدة في الدقيقة 19.

وأدرك المغربي يوسف أوبابا التعادل سريعا في الدقيقة 24 بكرة ارتدت من الحارس تابعها في الشباك.

وأكمل لاعبو سموحة الـ 30 دقيقة الأخيرة بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد كونيه عقب تدخل قوي.

وخطف سمير فكري الفوز لسموحة بهدف في الدقيقة 90+2 مستغلا الخطأ الدفاعي لإنبي بعد تمريرة طولية من محمد مصطفى.

ويلتقي سموحة في الجولة المقبلة مع بيراميدز، فيما يحل إنبي ضيفا على بتروجت.

سموحة إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي 2 إمام و2 كهربا.. تاريخ العقوبات المليونية في الأهلي إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا خبر في الجول - المصري يقترب من ضم الفلسطيني مصطفى زيدان خبر في الجول - الأهلي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثالث كما كشف في الجول – المقاولون يضم أحمد فؤاد من فاركو
أخر الأخبار
كرة يد - تونس تتفوق على الجزائر وتتأهل للنهائي لمواجهة مصر 29 دقيقة | كرة يد
كونسيساو: غياب بنزيمة؟ الموضوع يخص الإدارة وفخور بتدريب لاعب مثله 38 دقيقة | سعودي في الجول
باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري 59 دقيقة | الدوري المصري
غياب بنزيمة وطرد جوميز.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري ساعة | الدوري المصري
الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض 2 ساعة | الدوري المصري
بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522274/بـ-10-لاعبين-سموحة-ينتصر-على-إنبي-ويرتقي-للمركز-السابع-في-الدوري