الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض

أعلن النادي الأهلي ضم هادي رياض قادما من بتروجت.

وأصبح المدافع خامس صفقات الأهلي الشتوية بعد كل من يوسف بلعمري وأحمد عيد وعمرو الجزار ومروان عثمان.

وانضم رياض لصفوف الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف.

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "حسمنا صفقة هادي رياض رسميا مقابل 35 مليون جنيه".

وأضاف "يتم دفع المبلغ على قسطين كل منهما 15 مليون، و5 ملايين حوافز في حالة فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.