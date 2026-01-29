كرة يد - منتخب مصر لنهائي إفريقيا للمرة الـ 18 بالفوز على كاب فيردي

الخميس، 29 يناير 2026 - 18:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد - يحيى خالد

وصل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على كاب فيردي في نصف النهائي.

وتقام البطولة في رواندا في الفترة من 21 يناير إلى 31 من الشهر ذاته.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء تونس ضد الجزائر لمواجهته في النهائي يوم السبت المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16-11.

وفي الثاني عزز تقدمه لينتصر بنتيجة 32-26.

وفاز أحمد هشام "دودو" بجائزة رجل المباراة.

ووصل منتخب مصر للنهائي للمرة الـ 18 في تاريخه إذ حقق اللقب من قبل في 9 مناسبات وخسر النهائي 6 مرات.

ويحمل منتخب مصر اللقب في آخر 3 نسخ وهو ثاني منتخب تتويجا باللقب بعد تونس صاحبة الـ 10 ألقاب.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2027 في ألمانيا والتي تقام في ألمانيا، ويتأهل من قارة إفريقيا 5 منتخبات لكأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

منتخب مصر كرة يد بطولة إفريقيا لكرة اليج
