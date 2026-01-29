2 إمام و2 كهربا.. تاريخ العقوبات المليونية في الأهلي

أصبحت عقوبة 1.5 مليون جنيه التي وقعها الأهلي على إمام عاشور الأكبر في تاريخ النادي.

وتخلف لاعب وسط الأهلي عن السفر رفقة بعثة الفريق إلى تنزانيا للمشاركة في مباراة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعد تلك العقوبة الرابعة التي تصل لمليون جنيه أو أكثر في تاريخ العقوبات المعلنة داخل الأهلي، 2 منها من نصيب إمام عاشور ومثلهما لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.

FilGoal.com يكشف لكم تاريخ العقوبات الكبيرة وأسبابها

العقوبة الأولى

التاريخ: 29 يناير 2026

القرار: تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون ونصف المليون جنيه نظرًا لتخلفه عن السفر مع الفريق صباح اليوم إلى تنزانيا للمشاركة في مباراة يانج أفريكانز.

ماذا حدث؟

أعلن الأهلي يوم الأربعاء قائمته المسافرة لتنزانيا للمشاركة في مواجهة يانج أفريكانز بالجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

الخميس، لم يتواجد إمام رفقة البعثة المسافرة لتنزانيا دون وجود أي أسباب.

فقرر وليد صلاح الدين مدير الكرة إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه. وسيؤدي اللاعب تدريباته منفردًا طوال فترة الإيقاف.

العقوبة الثانية

التاريخ: 28 نوفمبر 2024

القرار: تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه نظرا لما بدر منه.

ماذا حدث؟

شعر إمام عاشور بالضيق من فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة لأسباب فنية خلال مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل بداية المران انفعل عاشور خلال تواجده داخل غرفة الملابس، وطالبه الشناوي بالهدوء واحترام ضوابط النادي لينفعل كلاهما على بعضه البعض، وتدخل اللاعبين لحل المشكلة، ورغم تدخل محمد رمضان استمر عاشور في انفعاله.

وتأخرت بداية المران للحادية عشر صباحا بدلا من العاشرة والنصف، وبعد تشاور رمضان مع مارسيل كولر بحضور سامي قمصان، توصلوا لاتفاق على استبعاده من المران الجماعي.

اللاعب غادر النادي مباشرة وأغلق هاتفه، ولم يحضر جلسة التصوير الرسمية التي خاضها اللاعبين لكأس إنتركونتينتتيال.

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

العقوبة الثالثة

التاريخ: 21 أكتوبر 2024

القرار: عودة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع الفريق وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري في الإمارات.

ماذا حدث؟

لاحظ هارالد جامبيرلي مساعد (مارسيل كولر) عدم تدريب كهربا، فرد عليه كهربا بشكل غير لائق، وذهب إلى الحافلة ولم يحضر جلسة كولر، ليقرر محمد رمضان معاقبته بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي.

غادر كهربا معسكر الفريق وسافر فجرًا إلى القاهرة.

ولكن أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، لاحقا يوم 27 أكتوبر تخفيض عقوبة كهربا لـ500 ألف جنيه بدلا من مليون في حالة الفوز على الزمالك في نهائي السوبر وهو ما حدث، بعد تضامن زملاءه معه.

وأعلن الأهلي عودة كهربا للتدريبات بعد اعتذار لمارسيل كولر المدير الفني.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح ليتوج بالبطولة للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

العقوبة الرابعة

التاريخ: 2 سبتمبر 2020

القرار: قرر الأهلي تغريم كهربا مليون جنيه نظرا لما بدر منه قبل المران

ماذا حدث؟

مشادة لفظية بين كهربا والشناوي، ليقرر (رينيه فايلر) المدير الفني للأهلي تدريب كهربا منفردًا ليغضب اللاعب ويرحل عن النادي قبل أن يعود ويعتذر للجميع

كهربا اعتذر لسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي ووليد سليمان وشدد كهربا على احترامه لقواعد وضوابط النادي