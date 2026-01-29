البطائح يحصد نقطة أمام الجزيرة بمشاركة النني وغياب إبراهيم عادل

فرض البطائح التعادل على الجزيرة بنتيجة 1-1 في الجولة 14 من الدوري الإماراتي.

وواصل الجزيرة إهدار النقاط إذ لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 5 جولات من الدوري الإماراتي.

وشارك محمد النني في اللقاء أساسيا وحتى الدقيقة 80، فيما غاب إبراهيم عادل عن قائمة الفريق.

وتقدم البطائح بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق عزيزجون جانييف.

وأدرك الكونغولي سيمون بانزا هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 61.

وظل الجزيرة خامسا برصيد 22 نقطة بفارق 13 نقطة عن شباب الأهلي دبي المتصدر.

فيما واصل البطائح الاستفاقة وحقق النقطة الخامسة في آخر 3 جولات.

وارتفع رصيده لـ 11 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.