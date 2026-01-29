دوري المحترفين – 4 تعادلات في اليوم الأول للجولة 21
الخميس، 29 يناير 2026 - 17:33
كتب : رضا السنباطي
حسم التعادل نتائج 4 مباريات في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين.
وتعادل الإنتاج الحربي مع طنطا بهدف لكل فريق، وسجل للإنتاج أكرم عبد ربه وزغلول محمد لطنطا.
وبنفس النتيجة تعادل مالية كفر الزيات مع لافيينا، وتقدم الأخير بهدف من عادل نور من ركلة جزاء، ورد عليه المالية بهدف بنفس الطريقة من باسم عادل.
وانتهت مباراتي بروكسي ضد ديروط والداخلية ضد الترسانة بالتعادل السلبي.
وتستكمل مباريات الجولة 21 غدا الجمعة بـ 5 مباريات.
السكة الحديد مع بترول أسيوط
مسار مع المنصورة
القناة مع راية
أسوان مع وي
أبو قير للأسمدة مع بلدية المحلة
