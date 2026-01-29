رومانو: الهلال يتوصل لاتفاق مع رين من أجل ضم مهاجمه

الخميس، 29 يناير 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

محمد قادر ميتي - رين الفرنسي

توصل الهلال السعودي لاتفاق مع نادي ستاد رين الفرنسي من أجل ضم المهاجم الشاب محمد قادر مايتي، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو.

وأضاف أن المهاجم البالغ من العمر 18 عاما اختار الانضمام إلى الهلال، معتبرًا أن مشروع النادي بقيادة سيموني إنزاجي هو الخطوة المثالية لمسيرته، وذلك رغم وجود اهتمام من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة:
سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى الرياضية: الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال من أجل النصر وكيله: ليفركوزن رفض عرض الهلال لضم هداف الكاميرون الرياضية: اتحاد جدة يتجه لرفض عرض الهلال من أجل العبود.. وكنو قد يدخل في صفقة تبادلية

ومن المقرر أن يخضع مايتي للكشف الطبي مع الهلال خلال ساعات.

وكانت جريدة ليكيب قد ذكرت أن نادي ستاد رين رفض العرض الأول المقدم من نادي الهلال السعودي لضم مهاجمه محمد قادر مايتي.

وأوضح التقرير أن العرض بلغت قيمته 23 مليون يورو إضافةً إلى 3 ملايين يورو كإضافات.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال تواصل مع اللاعب لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي.

مايتي صاحب الـ18 عاما سيتم قيده في قائمة الأجانب تحت السن حال نجح الهلال في حسم الصفقة بشكل رسمي.

ويضم الهلال بين صفوفه الأوروجواياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، لكن إنزاجي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

ولعب مايتي صاحب الأصول الإيفوارية 31 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويبدو أن الهلال السعودي سيضم أحد المهاجمين الشباب في الأيام المقبلة، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لجيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح دي مارزيو أن إدارة الهلال وضعت الإيطالي جيف إيكاتور لاعب فريق جنوى، ضمن خياراتها لتعزيز الهجوم.

وذكر التقرير أن الهلال اتجه نحو إيكاتور - 19 عاما - بعدما رفض ستاد رين عرض الهلال الأول لضم محمد قادر مايتي.

ولعب ذو الأصول النيجيرية 45 مباراة مع جنوى منذ صعوده للفريق من أكاديميته، سبتمبر 2024.

Image

وسجل إيكاتور ثلاثة أهداف في النصف الأول من الموسم، منها هدفان في الدوري ضد نابولي وروما، وهدف في كأس إيطاليا.

بشكل عام، سجل المهاجم المولود عام 2006 أربعة أهداف في مختلف البطولات مع جنوى.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل.

الهلال ستاد رين محمد قادر ميتي محمد قادر مايتي
نرشح لكم
الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض خبر في الجول - المصري يقترب من ضم الفلسطيني مصطفى زيدان خبر في الجول - الأهلي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثالث كما كشف في الجول – المقاولون يضم أحمد فؤاد من فاركو سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى سكاي: عرض جديد من فنربخشة لـ كانتي راديو مونت كارلو: اتحاد جدة يرفض عرض إنتر لضم موسى ديابي أوسكار بوب يخضع للكشف الطبي مع فولام
أخر الأخبار
في غياب بنزيمة وعوار.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة 19 دقيقة | سعودي في الجول
بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري 36 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض 51 دقيقة | الدوري المصري
بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - منتخب مصر لنهائي إفريقيا للمرة الـ 18 بالفوز على كاب فيردي ساعة | كرة يد
الزمالك يوفر حافلات لجماهيره لموازرة الفريق ضد المصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
2 إمام و2 كهربا.. تاريخ العقوبات المليونية في الأهلي ساعة | الدوري المصري
إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 4 إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال
/articles/522263/رومانو-الهلال-يتوصل-لاتفاق-مع-رين-من-أجل-ضم-مهاجمه