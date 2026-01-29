رومانو: الهلال يتوصل لاتفاق مع رين من أجل ضم مهاجمه

توصل الهلال السعودي لاتفاق مع نادي ستاد رين الفرنسي من أجل ضم المهاجم الشاب محمد قادر مايتي، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو.

وأضاف أن المهاجم البالغ من العمر 18 عاما اختار الانضمام إلى الهلال، معتبرًا أن مشروع النادي بقيادة سيموني إنزاجي هو الخطوة المثالية لمسيرته، وذلك رغم وجود اهتمام من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع مايتي للكشف الطبي مع الهلال خلال ساعات.

وكانت جريدة ليكيب قد ذكرت أن نادي ستاد رين رفض العرض الأول المقدم من نادي الهلال السعودي لضم مهاجمه محمد قادر مايتي.

وأوضح التقرير أن العرض بلغت قيمته 23 مليون يورو إضافةً إلى 3 ملايين يورو كإضافات.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال تواصل مع اللاعب لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي.

مايتي صاحب الـ18 عاما سيتم قيده في قائمة الأجانب تحت السن حال نجح الهلال في حسم الصفقة بشكل رسمي.

ويضم الهلال بين صفوفه الأوروجواياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، لكن إنزاجي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

ولعب مايتي صاحب الأصول الإيفوارية 31 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويبدو أن الهلال السعودي سيضم أحد المهاجمين الشباب في الأيام المقبلة، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لجيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح دي مارزيو أن إدارة الهلال وضعت الإيطالي جيف إيكاتور لاعب فريق جنوى، ضمن خياراتها لتعزيز الهجوم.

وذكر التقرير أن الهلال اتجه نحو إيكاتور - 19 عاما - بعدما رفض ستاد رين عرض الهلال الأول لضم محمد قادر مايتي.

ولعب ذو الأصول النيجيرية 45 مباراة مع جنوى منذ صعوده للفريق من أكاديميته، سبتمبر 2024.

وسجل إيكاتور ثلاثة أهداف في النصف الأول من الموسم، منها هدفان في الدوري ضد نابولي وروما، وهدف في كأس إيطاليا.

بشكل عام، سجل المهاجم المولود عام 2006 أربعة أهداف في مختلف البطولات مع جنوى.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل.