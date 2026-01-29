شكوك حول مشاركة بروزوفيتش مع النصر أمام الخلود

تحوم الشكوك حول قدرة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر على المشاركة أمام الخلود يوم الجمعة.

ويصطدم النصر بالخلود يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بروزوفيتش يخضع يوم الخميس إلى فحوصات طبية ستحدد مدى قدرته على المشاركة في التدريب الأخير قبل مواجهة الخلود.

وأوضح التقرير أن بروزوفيتش - 33 عامًا - شعر بآلام في عضلة الفخذ مع بداية تدريبات الأربعاء.

ولعب بروزوفيتش مع النصر الموسم الجاري 23 مباراة، بمجموع 1689 دقيقة، منها 15 مباراة في الدوري.

وسجل النجم الكرواتي هدفًا واحدًا، وصنع 4 أهداف، ونال 7 بطاقات صفراء.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة، قبل مواجهة الخلود يوم الجمعة.