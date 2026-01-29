شكوك حول مشاركة بروزوفيتش مع النصر أمام الخلود

الخميس، 29 يناير 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

كنو - بروزوفيتش - النصر - الهلال

تحوم الشكوك حول قدرة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر على المشاركة أمام الخلود يوم الجمعة.

ويصطدم النصر بالخلود يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بروزوفيتش يخضع يوم الخميس إلى فحوصات طبية ستحدد مدى قدرته على المشاركة في التدريب الأخير قبل مواجهة الخلود.

أخبار متعلقة:
سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى سكاي: عرض جديد من فنربخشة لـ كانتي راديو مونت كارلو: اتحاد جدة يرفض عرض إنتر لضم موسى ديابي الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما

وأوضح التقرير أن بروزوفيتش - 33 عامًا - شعر بآلام في عضلة الفخذ مع بداية تدريبات الأربعاء.

ولعب بروزوفيتش مع النصر الموسم الجاري 23 مباراة، بمجموع 1689 دقيقة، منها 15 مباراة في الدوري.

وسجل النجم الكرواتي هدفًا واحدًا، وصنع 4 أهداف، ونال 7 بطاقات صفراء.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة، قبل مواجهة الخلود يوم الجمعة.

النصر مارسيلو بروزوفيتش الخلود
نرشح لكم
سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية كونسيساو: غياب بنزيمة؟ الموضوع يخص الإدارة وفخور بتدريب لاعب مثله غياب بنزيمة وطرد جوميز.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما فوت ميركاتو: بنزيمة يرفض اللعب ضد الفتح اعتراضا على عرض تجديد عقده الرياضية: الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال من أجل النصر الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن تطورات جديدة في أزمة شكوى الهلال ضد جيسوس مدرب النصر
أخر الأخبار
مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا - طريق الملحق ودور الـ 16 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ يعلن رحيل جوريتسكا بنهاية الموسم 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح لتسجيل الأهداف.. وفوز واحد ليس كافيا في هذا النادي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كامويش يجري الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: الأهلي دفعني لاحتراف كرة القدم.. والبطولات السابقة للعرض فقط ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: إمام عاشور أخطأ وسينال عقابه.. لا أحد فوق الفريق ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري ساعة | الدوري المصري
سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مبدئي مع بالاس لضم ماتيتا ولكن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 3 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522262/شكوك-حول-مشاركة-بروزوفيتش-مع-النصر-أمام-الخلود