انتهت كأس إفريقيا كرة يد - مصر (32)-(26) كاب فيردي.. إلى النهائي
الخميس، 29 يناير 2026 - 16:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد.
انتهت منتخب مصر للنهائي بالفوز 32-26
مصر (32)-(25) كاب فيردي.. باقي 5 دقائق على النهاية
مصر (27)-(18) كاب فيردي.. الفارق يصبح 9 أهداف
مصر (20)-(14) كاب فيردي.. بعد مرور 5 دقائق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
مصر (16)-(11) كاب فيردي.. تقدم الفراعنة.. نهاية الشوط الأول
مصر (15)-(10) كاب فيردي.. تقدم الفراعنة.. بعد مرور28 دقيقة
مصر (14)-(5) كاب فيردي.. تقدم الفراعنة.. بعد مرور21 دقيقة
مصر (7) -(4) كاب فيردي.. بعد مرور9 دقائق
مصر (4) -(2) كاب فيردي.. بعد مرور 6 دقائق
مصر (0) -(1)كاب فيردي
انطلاق المباراة