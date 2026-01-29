انتهت كأس إفريقيا كرة يد - مصر (32)-(26) كاب فيردي.. إلى النهائي

الخميس، 29 يناير 2026 - 16:21

كتب : FilGoal

يحيى خالد - منتخب مصر كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد.

لمتابعة مباراة مصر وكاب فيردي دقيقة بدقيقة من هنا.

شاهد المباراة من هنــــــــــــــــــــــــا

أخبار متعلقة:
كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يمدد عقد يوسف عبد الغني كرة يد - الكشف عن موعد مواجهة مصر ضد كاب فيردي في نصف نهائي أمم إفريقيا كرة يد – منتخب مصر يواجه كاب فيردي في نصف النهائي.. وصدام بين تونس والجزائر كرة يد – منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا منتظرا تونس أو كاب فيردي

+++++

انتهت منتخب مصر للنهائي بالفوز 32-26

مصر (32)-(25) كاب فيردي.. باقي 5 دقائق على النهاية

مصر (27)-(18) كاب فيردي.. الفارق يصبح 9 أهداف

مصر (20)-(14) كاب فيردي.. بعد مرور 5 دقائق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

مصر (16)-(11) كاب فيردي.. تقدم الفراعنة.. نهاية الشوط الأول

مصر (15)-(10) كاب فيردي.. تقدم الفراعنة.. بعد مرور28 دقيقة

مصر (14)-(5) كاب فيردي.. تقدم الفراعنة.. بعد مرور21 دقيقة

مصر (7) -(4) كاب فيردي.. بعد مرور9 دقائق

مصر (4) -(2) كاب فيردي.. بعد مرور 6 دقائق

مصر (0) -(1)كاب فيردي

انطلاق المباراة

منتخب مصر كرة يد منتخب كاب فيردي لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - تونس تتفوق على الجزائر وتتأهل للنهائي لمواجهة مصر كرة يد - منتخب مصر لنهائي إفريقيا للمرة الـ 18 بالفوز على كاب فيردي كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يمدد عقد يوسف عبد الغني كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد سوبر السيدات بمشاركة 4 فرق كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يستشهد بقمة الأهلي والزمالك لإلغاء المحترفين كرة يد - الكشف عن موعد مواجهة مصر ضد كاب فيردي في نصف نهائي أمم إفريقيا
أخر الأخبار
مودرن ينتصر على الإسماعيلي بركبة رشاد المتولي.. وتعادل بين غزل المحلة وطلائع الجيش دقيقة | الدوري المصري
"الصفقة الأكبر في تاريخ النادي".. تيمو فيرنر إلى سان خوسيه الأمريكي 57 دقيقة | أمريكا
كرة يد - تونس تتفوق على الجزائر وتتأهل للنهائي لمواجهة مصر ساعة | كرة يد
كونسيساو: غياب بنزيمة؟ الموضوع يخص الإدارة وفخور بتدريب لاعب مثله ساعة | سعودي في الجول
باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا ساعة | الكرة الأوروبية
المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري 2 ساعة | الدوري المصري
غياب بنزيمة وطرد جوميز.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 4 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز
/articles/522260/انتهت-كأس-إفريقيا-كرة-يد-مصر-32-26-كاب-فيردي-إلى-النهائي