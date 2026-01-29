برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب

يرى برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي أن التأهل المباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا سيجنب الفريق الإرهاق الشديد خلال شهر فبراير المقبل.

كان بنفيكا متقدمًا على ريال مدريد 3-2 حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يُسجل الفريق البرتغالي هدفًا رابعًا ليحقق الفوز 4-2 ويضمن لسيتي مكانه في دور الـ16، بعد فوزه على جالاتا سراي 2-0 في الجولة الختامية لمرحلة الدوري.

وقال برناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن سعداء للغاية، لأننا كنا نطمح للتأهل ضمن الثمانية الأوائل".

وأضاف "حققنا ذلك بقليل من الإثارة، وبشكل عام نحن سعداء جدا لأننا تجنبنا لعب مباراتين في ملحق دور الـ16، مع ضغط المباريات، من المهم جدًا تحقيق ذلك".

وتابع البرتغالي "نحن بحاجة إلى استعادة بعض اللاعبين للانضمام إلينا في الأشهر الأخيرة من الموسم".

وأكمل "مع ضغط المباريات وكثرة الإصابات التي نعاني منها حاليًا، فإن الحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض اللاعبين، والتركيز على المنافسات الأخرى في الوقت الراهن، سيكون أمرًا بالغ الأهمية".

التأهل المباشر لدور الـ16 يعني أن سيتي تجنب خوض جولة فاصلة في فبراير، والتي كانت ستزيد عدد مبارياته إلى 9 مباريات في 28 يومًا.

وأتم "ريان شرقي موهبة استثنائية، خاصة فيما يتعلق بقدرته على صناعة الفرص في الثلث الهجومي الأخير، إنه لاعب شاب، لديه رغبة كبيرة في التعلم، وهو لاعب رائع، لذا نحن سعداء بانضمامه إلينا".

ويتأهل أول 8 فرق لدور الـ16 بشكل مباشر، بينما تتنافس الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 على التأهل لدور الـ16 بعد خوض مباراة الملحق.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 16 في المركز السابع، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند النقطة 10 في المركز الـ20.

ثنائية فوز مانشستر سيتي سجلها إرلينج هالاند وريان شرقي.

اختتمت منافسات مرحلة المجموعة من دوري أبطال أوروبا ليتم حسم المتأهلين للدور التالي.

وحسم أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن تأهلهم إلى ثمن النهائي مباشرة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 يشاركون في الملحق ليتأهل 8 فرق منهم إلى ثمن النهائي.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي مباشرة كالآتي:

1- أرسنال - 24 نقطة

2- بايرن ميونيخ - 21 نقطة

3- ليفربول - 18 نقطة

4- توتنام - 17 نقطة

5- برشلونة - 16 نقطة (+8)

6- تشيلسي - 16 نقطة (+7)

7- سبورتنج لشبونة - 16 نقطة (+6)

8- مانشستر سيتي - 16 نقطة (+6)

وتقام قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي يوم الجمعة 30 يناير الجاري.

وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.