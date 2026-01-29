خبر في الجول - الأهلي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثالث

الخميس، 29 يناير 2026 - 16:07

كتب : رضا السنباطي

حسام قاعود - نادي صدفا بالقسم الثالث

اقترب النادي الأهلي من ضم حسام قاعود لاعب نادي صدفا أحد أندية دوري القسم الثالث.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي اقترب من ضم حسام قاعود لاعب نادي صدفا بالقسم الثالث، وسيتم حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

اللاعب مواليد 2005 وسيتم قيده تحت السن حال إتمام انتقاله إلى الأهلي.

وبدأ حسام قاعود مسيرته مع نادي القوصية في مركز الجناح وكان في عمر 10 سنوات.

وانتقل قاعود لنادي نادي أسمنت أسيوط في صيف 2019.

وانتقل حسام قاعود لنادي صدفا بدوري القسم الثالث ويشارك مع الفريق الأول منذ صيف 2025.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

الأهلي القسم الثالث
