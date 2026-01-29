سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى

يبدو أن الهلال السعودي سيضم أحد المهاجمين الشباب في الأيام المقبلة، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لجيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح دي مارزيو أن إدارة الهلال وضعت الإيطالي جيف إيكاتور لاعب فريق جنوى، ضمن خياراتها لتعزيز الهجوم.

وذكر التقرير أن الهلال قد يتجه للتعاقد مع إيكاتور - 19 عاما - بعدما رفض ستاد رين عرض النادي السعودي لضم محمد قادر مايتي.

ولعب ذو الأصول النيجيرية 45 مباراة مع جنوى منذ صعوده للفريق من أكاديميته، سبتمبر 2024.

وسجل إيكاتور ثلاثة أهداف في النصف الأول من الموسم، منها هدفان في الدوري ضد نابولي وروما، وهدف في كأس إيطاليا.

بشكل عام، سجل المهاجم المولود عام 2006 أربعة أهداف في مختلف البطولات مع جنوى.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل.

