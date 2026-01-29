لا جازيتا: موناكو يريد التخلص من بوجبا

الخميس، 29 يناير 2026 - 14:55

كتب : FilGoal

بول بوجبا - موناكو

يرغب نادي موناكو في التخلص من بول بوجبا بحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

ويمتد تعاقد بوجبا مع موناكو حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن نادي موناكو يريد التخلص من بوجبا بسبب إصاباته المتكررة وراتبه المرتفع.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الدوري البرازيلي قد يكون وجهته المقبلة.

وعاد النجم الفرنسي للملاعب بعد غياب دام 26 شهرًا.

هذه الفترة الطويلة عانى خلالها بطل كأس العالم 2018 من إيقاف بسبب المنشطات وإصابات عديدة.

وقبل أسابيع، شارك بوجبا لأول مرة مع موناكو حين لعب كبديل لمدة عشر دقائق، في المباراة التي خسرها فريقه خارج أرضه أمام رين بنتيجة 1-4.

ولم يشارك بوجبا سوى 30 دقيقة فقط هذا الموسم.

