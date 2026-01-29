سكاي: إدارة ريال مدريد بدأت التواصل مع أوناي إيمري

الخميس، 29 يناير 2026 - 14:26

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أستون فيلا

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إدارة ريال مدريد بدأت التواصل مع الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل.

ويتولى ألفارو أربيلوا تدريب ريال مدريد منذ أسابيع، خلفا لتشابي ألونسو الذي أنهى النادي عقده بالتراضي، ومن المتوقع أن يكمل أربيلوا الموسم الجاري كمدرب مؤقت.

أكد التقرير أن أوناي إيمري - 54 عامًا - يتواجد ضمن القائمة المرشحين لتدريب الفريق الملكي الموسم القادم.

وأضاف أن أول اتصال بين الطرفين تم بالفعل.

يذكر أن تعاقد إيمري مع أستون فيلا مستمر حتى عام 2029.

وفاز ريال مدريد بـ3 مباريات تحت قيادة أربيلوا، فيما خسر مباراتين.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين هذا الشهر.

فيما تولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

