سكاي: عرض جديد من فنربخشة لـ كانتي

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن فنربخشة التركي تقدم بعرض جديد لضم نجولو كانتي من اتحاد جدة.

عقد كانتي ينتهي بنهاية الموسم، ويمكنه الرحيل مجانا في الصيف

وذكر التقرير أن العرض الجديد مقابل 4 ملايين يورو، في ظل تمسك اتحاد جدة به.

من المنتظر أن تحسم إدارة نادي اتحاد جدة موقفها مع النجم الفرنسي نجولو كانتي عقب مواجهة الفريق أمام الفتح يوم الخميس.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الفتح ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة عكاظ أن إدارة اتحاد جدة ستحسم أمر تجديد عقد كانتي مع النادي من عدمه عقب اللقاء.

وأضاف التقرير أن نادي فنربخشة التركي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل عقد اللاعب مع النادي التركي، ويتبقى فقط شراء المدة المتبقية من عقده مع اتحاد جدة.

يذكر أن عقد كانتي مع اتحاد جدة ينتهي الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق حاليا، على أن ينضم له مجانا عقب نهاية الموسم.

وكان كانتي انضم لصفوف اتحاد جدة صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح في تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس الملك في الموسم الماضي.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.