سكاي: عرض جديد من فنربخشة لـ كانتي

الخميس، 29 يناير 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن فنربخشة التركي تقدم بعرض جديد لضم نجولو كانتي من اتحاد جدة.

عقد كانتي ينتهي بنهاية الموسم، ويمكنه الرحيل مجانا في الصيف

وذكر التقرير أن العرض الجديد مقابل 4 ملايين يورو، في ظل تمسك اتحاد جدة به.

أخبار متعلقة:
راديو مونت كارلو: اتحاد جدة يرفض عرض إنتر لضم موسى ديابي فوت ميركاتو: بنزيمة يرفض اللعب ضد الفتح اعتراضا على عرض تجديد عقده الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما مؤمن سليمان: أعتبر العراق بلدي.. وطالبت مدرب نفط ميسان بالصمت عندما تطاول

من المنتظر أن تحسم إدارة نادي اتحاد جدة موقفها مع النجم الفرنسي نجولو كانتي عقب مواجهة الفريق أمام الفتح يوم الخميس.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الفتح ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة عكاظ أن إدارة اتحاد جدة ستحسم أمر تجديد عقد كانتي مع النادي من عدمه عقب اللقاء.

وأضاف التقرير أن نادي فنربخشة التركي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل عقد اللاعب مع النادي التركي، ويتبقى فقط شراء المدة المتبقية من عقده مع اتحاد جدة.

يذكر أن عقد كانتي مع اتحاد جدة ينتهي الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق حاليا، على أن ينضم له مجانا عقب نهاية الموسم.

وكان كانتي انضم لصفوف اتحاد جدة صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح في تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس الملك في الموسم الماضي.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.

نجولو كانتي اتحاد جدة فنربخشة
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثالث كما كشف في الجول – المقاولون يضم أحمد فؤاد من فاركو سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى راديو مونت كارلو: اتحاد جدة يرفض عرض إنتر لضم موسى ديابي أوسكار بوب يخضع للكشف الطبي مع فولام الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني عاد من جديد.. دوجلاس لويز ينتقل لـ أستون فيلا
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثالث 11 دقيقة | ميركاتو
كما كشف في الجول – المقاولون يضم أحمد فؤاد من فاركو 26 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى 33 دقيقة | ميركاتو
دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
لا جازيتا: موناكو يريد التخلص من بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إدارة ريال مدريد بدأت التواصل مع أوناي إيمري ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: عرض جديد من فنربخشة لـ كانتي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال 4 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي
/articles/522251/سكاي-عرض-جديد-من-فنربخشة-لـ-كانتي