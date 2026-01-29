مؤمن سليمان: أعتبر العراق بلدي.. وطالبت مدرب نفط ميسان بالصمت عندما تطاول

شدد مؤمن سليمان على أنه يعتبره نفسه أحد أبناء العراق وأنه حريص على تمثيل مصر بأفضل صورة في الدوري العراقي من خلال تدريب نادي الشرطة.

ودخل مؤمن سليمان في مشادة مع حسن أحمد مدرب نادي نفط ميسان العراقي خلال مواجهة الفريقين.

وقال مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي عبر القناة العراقية الرياضية: "أعتبر نفسي من هذا البلد (العراق)، وأنا هنا أمثل بلدي مصر، وليس من المعقول أن أتطاول على أحد، خاصة عندما يكون أكبر مني سنا".

وأضاف "رد فعلي تجاه حسن أحمد مدرب نفط ميسان كان طبيعيا، لقد طالبته بالصمت عندما تطاول. مدرب نفط ميسان فكر في كل التفاصيل إلا كرة القدم، رغم أن فريقه يمتلك العديد من المواهب، وهذا ما أزعجني".

وكان حسن أحمد مدرب نفط ميسان قد قال: " "أبلغت الحكم الرابع لمباراتنا أمام الشرطة بضرورة وقوف فرد واحد في المنطقة الفنية لفريق الشرطة وليس 4 أشخاص، لكن مؤمن سليمان أخطأ وتجاوز.. هل نحن هنود لا نعرف اللهجة المصرية؟".

وأضاف "لا بد من اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، وشريط المباراة موجود. ليس من المنطقي أن تتجاوز بحق مدرب عراقي لمجرد أنه انتقدك في البطولة الآسيوية. يا غريب كن أديب".

وسجل أتيبا الهدف الأول لنادي الشرطة في الدقيقة 22، قبل أن يعزز السوري محمود المواس تقدم فريقه في الدقيقة 35.

وقلص رضا محمد النتيجة وسجل هدف نفط ميسان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

ورفع الشرطة رصيده الى النقطة 29 في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 13 بالمركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري العراقي.