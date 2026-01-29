جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة

الخميس، 29 يناير 2026 - 13:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء لاعبه عمر مرموش أمام جالاتا سراي، وكشف ما دار أثناء اللحظات الأخيرة لمباراة بنفيكا وريال مدريد التي لعبت دورا حاسما في تأهل الفريق لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

كان بنفيكا متقدمًا على ريال مدريد 3-2 حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يُسجل الفريق البرتغالي هدفًا رابعًا ليحقق الفوز 4-2 ويضمن لسيتي مكانه في الأدوار الإقصائية، بعد فوزه على جالاتا سراي 2-0 في الجولة الختامية لمرحلة الدوري.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "دخلنا المباراة بقوة وخلقنا العديد من الفرص، لكننا عانينا من غياب لاعب ارتكاز صريح في خط الوسط".

صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا بمشاركة مرموش.. سيتي يهزم جالاتاسراي ويضمن التأهل المباشر في دوري الأبطال تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية

وأضاف "عمر مرموش وجيريمي دوكو قدما أداءً رائعا، إلا أننا أهدرنا فرصا عديدة، وربما كنا بحاجة لتسجيل أهداف أكثر من أجل ضمان التأهل ضمن الـ8 الأوائل".

وكشف المدرب الإسباني "كنا جميعًا نتابع اللحظات الأخيرة من مباراة بنفيكا وريال مدريد في غرف خلع الملابس".

وأردف "لم نكن نعلم أن بنفيكا كان بحاجة إلى هدف للتأهل، ولهذا عندما رأينا جوزيه مورينيو يرسل حارس المرمى إلى الأمام تساءلنا لماذا؟ لأن ريال مدريد كان بإمكانه التعادل، وهو ما كان سيُخرجنا من الـ8 الأوائل".

وتابع بيب "لكنها كانت خطوة جيدة من مورينيو، وبالفعل سجل الحارس الهدف الرابع".

وأكمل "أنا سعيد للغاية، لأن أمامنا أسابيع طويلة قبل دور الـ16، ونحن بحاجة إلى ذلك".

التأهل المباشر لدور الـ16 يعني أن سيتي تجنب خوض جولة فاصلة في فبراير، والتي كانت ستزيد عدد مبارياته إلى 9 مباريات في 28 يومًا.

وأتم "لا أحب كثرة المباريات، لكنني في الوقت نفسه أحب هذا النظام بدوري أبطال أوروبا. أحب اللعب ذهابًا وإيابًا، حيث تكون كل مباراة أشبه بنهائي. لا يمكنك أن تتوقع ما سيفعله الخصم، وكل مباراة تكون صعبة للغاية".

ويتأهل أول 8 فرق لدور الـ16 بشكل مباشر، بينما تتنافس الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 على التأهل لدور الـ16 بعد خوض مباراة الملحق.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 16 في المركز السابع، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند النقطة 10 في المركز الـ20.

ثنائية فوز مانشستر سيتي سجلها إرلينج هالاند وريان شرقي.

اختتمت منافسات مرحلة المجموعة من دوري أبطال أوروبا ليتم حسم المتأهلين للدور التالي.

وحسم أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن تأهلهم إلى ثمن النهائي مباشرة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 يشاركون في الملحق ليتأهل 8 فرق منهم إلى ثمن النهائي.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي مباشرة كالآتي:

1- أرسنال - 24 نقطة

2- بايرن ميونيخ - 21 نقطة

3- ليفربول - 18 نقطة

4- توتنام - 17 نقطة

5- برشلونة - 16 نقطة (+8)

6- تشيلسي - 16 نقطة (+7)

7- سبورتنج لشبونة - 16 نقطة (+6)

8- مانشستر سيتي - 16 نقطة (+6)

وتقام قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي يوم الجمعة 30 يناير الجاري.

وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.

ريال مدريد مانشستر سيتي بنفيكا جوزيه مورينيو بيب جوارديولا عمر مرموش
