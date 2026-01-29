"يا غريب كن أديب".. مدرب نفط ميسان العراقي يهاجم مؤمن سليمان ويطالب بمعاقبته

الخميس، 29 يناير 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان - الشرطة ضد نفط ميسان بالدوري العراقي

هاجم العراقي حسن أحمد مدرب نادي نفط ميسان، المدرب المصري مؤمن سليمان مدرب الشرطة عقب مباراة الفريقين.

وفاز الشرطة على نفط ميسان 2-1 ضمن منافسات الدوري العراقي.

وقال حسن أحمد مدرب نفط ميسان العراقي عقب المباراة : "أبلغت الحكم الرابع لمباراتنا أمام الشرطة بضرورة وقوف فرد واحد في المنطقة الفنية لفريق الشرطة وليس 4 أشخاص، لكن مؤمن سليمان أخطأ وتجاوز.. هل نحن هنود لا نعرف اللهجة المصرية؟".

وأضاف "لا بد من اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، وشريط المباراة موجود. ليس من المنطقي أن تتجاوز بحق مدرب عراقي لمجرد أنه انتقدك في البطولة الآسيوية. يا غريب كن أديب".

وسجل أتيبا الهدف الأول لنادي الشرطة في الدقيقة 22، قبل أن يعزز السوري محمود المواس تقدم فريقه في الدقيقة 35.

وقلص رضا محمد النتيجة وسجل هدف نفط ميسان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

ورفع الشرطة رصيده الى النقطة 29 في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 13 بالمركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري العراقي.

