راديو مونت كارلو: اتحاد جدة يرفض عرض إنتر لضم موسى ديابي
الخميس، 29 يناير 2026 - 12:56
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي اتحاد جدة رفض العرض الأول المقدم من إنتر للتعاقد مع لاعبه موسى ديابي.
موسى ديابي
النادي : الاتحاد
وأوضح التقرير أن إنتر عرض ضم الجناح الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار شراء مقابل 35 مليون يورو.
وأفادت تقارير عديدة أن إنتر دخل في مفاوضات متقدمة لضم ديابي، بعدما توصّل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن عقده الشخصي.
وأضافت التقارير أن إدارة إنتر تحركت بعد موافقة المدير الفني كريستيان كيفو.
ومن المرجح أن تشهد المفاوضات جولة جديدة بعد رفض العرض الأول.
ومن المنتظر حسم مستقبل اللاعب في الساعات المقبلة، مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية.
وتعاقد اتحاد جدة مع ديابي في صيف 2024 قادما من أستون فيلا مقابل 60 مليون يورو.
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثالث كما كشف في الجول – المقاولون يضم أحمد فؤاد من فاركو سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى سكاي: عرض جديد من فنربخشة لـ كانتي أوسكار بوب يخضع للكشف الطبي مع فولام الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني عاد من جديد.. دوجلاس لويز ينتقل لـ أستون فيلا
أخر الأخبار
سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى 33 دقيقة | ميركاتو