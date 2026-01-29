راديو مونت كارلو: اتحاد جدة يرفض عرض إنتر لضم موسى ديابي

الخميس، 29 يناير 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي اتحاد جدة رفض العرض الأول المقدم من إنتر للتعاقد مع لاعبه موسى ديابي.

وأوضح التقرير أن إنتر عرض ضم الجناح الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار شراء مقابل 35 مليون يورو.

وأفادت تقارير عديدة أن إنتر دخل في مفاوضات متقدمة لضم ديابي، بعدما توصّل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن عقده الشخصي.

وأضافت التقارير أن إدارة إنتر تحركت بعد موافقة المدير الفني كريستيان كيفو.

ومن المرجح أن تشهد المفاوضات جولة جديدة بعد رفض العرض الأول.

ومن المنتظر حسم مستقبل اللاعب في الساعات المقبلة، مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد اتحاد جدة مع ديابي في صيف 2024 قادما من أستون فيلا مقابل 60 مليون يورو.

