أوسكار بوب يخضع للكشف الطبي مع فولام

الخميس، 29 يناير 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

أوسكار بوب

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي يخضع للكشف الطبي مع فولام تمهيدا للانضمام إليه.

وأتم فولام اتفاقه مع مانشستر سيتي على التعاقد مع أوسكار بوب وفقا لتقارير عديدة.

ومن المنتظر أن يعلن فولام عن الصفقة خلال ساعات بعد عبور اللاعب للكشف الطبي بنجاح، وفقا لسكاي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ستكلف فولام مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 20% من قيمة إعاة البيع.

وأوضحت العديد من التقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل 3 خلال 4 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.

وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.

إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.

