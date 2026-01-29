الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما

الخميس، 29 يناير 2026 - 11:42

كتب : FilGoal

كاراسكو - الشباب السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن يانيك كاراسكو لاعب الشباب يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة ويفضل الانضمام لـ روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن كاراسكو يفضل خوض تجربة جديدة مع نادي روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

من جهته، قال نواف البسام نائب رئيس نادي الشباب لجريدة الرياضية "كاراسكو موجود معنا، وباقٍ مع الشباب".

وأضاف التقرير أن محاولات اتحاد جدة لا تزال مستمرة لإقناع اللاعب البلجيكي بالانضمام إلى صفوفه، إلا أنَّ كاراسكو يشترط الحصول على عقد لمدة عامين على الأقل للموافقة على الانتقال.

ممثلو كاراسكو طالبوا إدارة نادي الشباب بقبول عرض انتقاله إلى روما الإيطالي هذا الشتاء تفاديًا لتبعات مالية باهظة ستترتب على استمراره، وفقا للرياضية السعودية.

وانضم كاراسكو إلى الشباب صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

ولعب البلحيكي البالغ من العمر 32 عامًا بقميص الشباب 62 مباراة، سجَّل خلالها 22 هدفًا، وصنع 16.

