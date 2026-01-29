تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية

الخميس، 29 يناير 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

مشاركة عمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك جالاتا سراي في المباراة التي شهدت ظهوره الثاني على التوالي في التشكيل الأساسي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام جالاتا سراي بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت الثالثة لمرموش عقب العودة بعد نهاية مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام جالاتا سراي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان جيريمي دوكو الذي خرج مصابا في الشوط الأول بعدما صنع الهدفين بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 10 أهداف بقميص السماوي وصنع 4 أهداف.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي جالاتا سراي عمر مرموش
