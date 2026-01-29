دوري أبطال أفريقيا- بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

الخميس، 29 يناير 2026 - 11:24

كتب : حسام نور الدين

غادرت بعثة فريق النادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس، الإدارة إلى تنزانيا، استعدادا لخوض مباراة يانج أفريكانز.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

وضم يس توروب المدير الفني للأهلي الثنائي الجديد يوسف بلعمري وعمرو الجزار لقائمة الفريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وشهدت القائمة انضمام عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا يوسف بلعمري المنضم مؤخرا قادما من الرجاء المغربي.

وجاءت قائمة الأهلي التي يكشف عنها FilGoal.com كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – كوكا – محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمرو الجزار – ياسين مرعي - يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية - إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – زيزو

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد - أشرف بنشرقي – تريزيجيه - مروان عثمان – محمد شريف

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

