دوري أبطال أفريقيا- بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

غادرت بعثة فريق النادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس، الإدارة إلى تنزانيا، استعدادا لخوض مباراة يانج أفريكانز.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

وضم يس توروب المدير الفني للأهلي الثنائي الجديد يوسف بلعمري وعمرو الجزار لقائمة الفريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وشهدت القائمة انضمام عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا يوسف بلعمري المنضم مؤخرا قادما من الرجاء المغربي.