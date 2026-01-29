تقييم صلاح أمام كاراباج من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك كاراباج الأذربيجاني في المباراة التي شهدت عودته لهز الشباك مع فريقه بعد فترة من الصيام التهديفي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في انتصار ليفربول الكاسح أمام كاراباج بنتيجة 6-0 في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كاراباج حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي صاحب الهدف الثاني الذي صنعه صلاح بمتوسط تقييم بلغ 8.1 درجة.

وسجل صلاح هدفه الأول مع ليفربول منذ مطلع نوفمبر الماضي، من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 424 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 251 هدفا وصنع 115 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

