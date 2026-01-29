مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا

الخميس، 29 يناير 2026 - 01:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - فياريال

أعرب كيليان مبابي عن آسفه بعد خسارة ريال مدريد الدرامية أمام بنفيكا في الجولة الختامية من دوري أبطال أوروبا.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وخسر ريال مدريد أمام بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين ليفقد فرصة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وقال كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عبر قناة Teledeporte: "ما رأيناه اليوم ليس طبيعيا، كان هدفنا واضحا أن نكون ضمن أفضل 8 فرق لنخوض عددا أقل من المباريات لتخفيف العبء، أي خوض مباراتين أقل".

أخبار متعلقة:
مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا مباشر دوري أبطال أوروبا – تغطية لحظة بلحظة لـ16 مباراة في نفس الوقت

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية، كانوا يستحقون التسجيل أولا، لكنهم لم يسجلوا، أتيحت لنا فرصة واحدة وسجلنا".

وتابع "ظننت أنهم سيدخلوننا في إيقاع المباراة لكن كان العكس، كانوا أفضل منا بكثير في الشوط الأول، لو كنا متقدمين 5-1 لما ظننت أن ذلك سيُفاجيء أحدا".

وشدد "استقبلنا هدفا وكان الأمر مؤلم بعض الشيء، ثم سجلنا هدفا مباشرا وذهبت المباراة من بين أيدينا، وكما يعلم الجميع عندما تتأخر بهدف يحاولون دائما إضاعة الوقت".

واختتم مبابي تصريحاته "لم نُظهر الإبداع اللازم لخلق فرصة واحدة وتسجيل التعادل، واستقبلنا الهدف الأخير وهو أمر مُخز بالنسبة لنا".

بتلك النتيجة أنهى ريال مدريد الدور الأول في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما أنهى بنفيكا الدور في المركز الـ 24 برصيد 9 نقاط.

ووصل كيليان مبابي لهدفه رقم 13 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خلال 7 مباريات ليعادل رقم رافينيا هداف النسخة الماضية من البطولة بنفس عدد الأهداف.

وحسم أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن تأهلهم إلى ثمن النهائي مباشرة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 يشاركون في الملحق ليتأهل 8 فرق منهم إلى ثمن النهائي.

وتقام قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي يوم الجمعة 30 يناير الجاري.

وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.

بينما قرعة ثمن النهائي تقام يوم 27 فبراير المقبل.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كيليان مبابي
نرشح لكم
أربيلوا: فينيسيوس ومبابي ليسا السبب في الهزيمة ضد بنفيكا.. وهذا سبب التبديلات مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا برشلونة يحسم بطاقة التأهل المباشر بعد التغلب على كوبنهاجن برباعية جنون كرة القدم.. رأسية حارس المرمى تمنح بنفيكا التأهل بفوز قاتل على ريال مدريد دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي بمشاركة مرموش.. سيتي يهزم جالاتاسراي ويضمن التأهل المباشر في دوري الأبطال صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول
أخر الأخبار
مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مورينيو: ظننت أننا تأهلنا بعد التبديلات.. وتروبين سجل هدفا تاريخيا ساعة | الدوري المصري
أربيلوا: فينيسيوس ومبابي ليسا السبب في الهزيمة ضد بنفيكا.. وهذا سبب التبديلات ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يحسم بطاقة التأهل المباشر بعد التغلب على كوبنهاجن برباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جنون كرة القدم.. رأسية حارس المرمى تمنح بنفيكا التأهل بفوز قاتل على ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة مرموش.. سيتي يهزم جالاتاسراي ويضمن التأهل المباشر في دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522236/مبابي-لم-تكن-مفاجأة-إذا-تقدمنا-5-1-أمام-بنفيكا-والهدف-الأخير-م-خز-لنا