مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا

أعرب كيليان مبابي عن آسفه بعد خسارة ريال مدريد الدرامية أمام بنفيكا في الجولة الختامية من دوري أبطال أوروبا.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وخسر ريال مدريد أمام بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين ليفقد فرصة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وقال كيليان مبابي لاعب ريال مدريد عبر قناة Teledeporte: "ما رأيناه اليوم ليس طبيعيا، كان هدفنا واضحا أن نكون ضمن أفضل 8 فرق لنخوض عددا أقل من المباريات لتخفيف العبء، أي خوض مباراتين أقل".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية، كانوا يستحقون التسجيل أولا، لكنهم لم يسجلوا، أتيحت لنا فرصة واحدة وسجلنا".

وتابع "ظننت أنهم سيدخلوننا في إيقاع المباراة لكن كان العكس، كانوا أفضل منا بكثير في الشوط الأول، لو كنا متقدمين 5-1 لما ظننت أن ذلك سيُفاجيء أحدا".

وشدد "استقبلنا هدفا وكان الأمر مؤلم بعض الشيء، ثم سجلنا هدفا مباشرا وذهبت المباراة من بين أيدينا، وكما يعلم الجميع عندما تتأخر بهدف يحاولون دائما إضاعة الوقت".

واختتم مبابي تصريحاته "لم نُظهر الإبداع اللازم لخلق فرصة واحدة وتسجيل التعادل، واستقبلنا الهدف الأخير وهو أمر مُخز بالنسبة لنا".

بتلك النتيجة أنهى ريال مدريد الدور الأول في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما أنهى بنفيكا الدور في المركز الـ 24 برصيد 9 نقاط.

ووصل كيليان مبابي لهدفه رقم 13 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خلال 7 مباريات ليعادل رقم رافينيا هداف النسخة الماضية من البطولة بنفس عدد الأهداف.

وحسم أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن تأهلهم إلى ثمن النهائي مباشرة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 يشاركون في الملحق ليتأهل 8 فرق منهم إلى ثمن النهائي.

وتقام قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي يوم الجمعة 30 يناير الجاري.

وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.

بينما قرعة ثمن النهائي تقام يوم 27 فبراير المقبل.