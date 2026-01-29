مورينيو: ظننت أننا تأهلنا بعد التبديلات.. وتروبين سجل هدفا تاريخيا

جوزيه مورينيو

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ بنفيكا فخره بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري من أبطال أوروبا.

وسجل الحارس أنتولي تروبين هدفا برأسية في الـ +90 قاد به بنفيكا لخطف بطاقة التأهل لملحق دور الـ 16.

وقال المدير الفني لـ بنفيكا عبر موفيستار: "فوز مستحق. فرصتان لمبابي سجل منهما هدفا، إنه لشرف عظيم لبنفيكا. الفوز على ريال مدريد".

وأضاف "مواجهة إنتر أو ريال مدريد؟ أحب كلا الفريقين كثيرًا. رؤية الأصدقاء كما اليوم متعة حقيقية. إنهما فريقان قادران على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأتم عن هدف التأهل القاتل "عندما أجريت التبديلات، ظننت أننا تأهلنا. وبعد ثوانٍ، أخبروني أننا لم نتأهل. حالفنا الحظ في ركلة ثابتة سجل منها تروبين هدفًا تاريخيًا. أعتقد أنه كان فوزًا مستحقًا للغاية".

بسيناريو جنوني تأهل بنفيكا ضمن الـ 24 الأوائل بعد أن فاز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الجنون جاء بنهاية المباراة بعد أن سجل حارس المرمى أناتولي تروبين لهدف التأهل في الدقيقة 98.

وكان بنفيكا بحاجة إلى هدف واحد ليتأهل ضمن الـ 24 قبل أن يسجل تروبين هدفا قاتل بالدقيقة الأخيرة.

وسيلعب ريال مدريد في الملحق المؤهل لدور الـ 16 ضد صاحب المركز الـ 24 أو 23 وهو بنفيكا أو بودو جليمت.

