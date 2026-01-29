مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا

انتهى الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا والذي شهدت الكثير من المفاجآت الكبيرة، ومنها عدم تأهل ريال مدريد بشكل مباشر دور الـ16 وخوضه لمباراة الملحق وذلك بعدما خسر من بنفيكا.

وتأهل 16 فريق لخوض مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ومنها ريال مدريد وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان حامل اللقب ويوفنتوس.

وسيقام دور الملحق بنظام القرعة لتحديد المواجهات الثمانية.

وتقام القرعة بنظام التوجيه، على أن يتم تحديد الفريقين أصحاب المركزين التاسع والعاشر، لمواجهة الفريقين أصحاب المركزين الـ23 والـ24.

وبذلك ستكون القرعة كالآتي:

(ريال مدريد – إنتر ميلان) × (بنفيكا - بودو جليمت)

(باريس سان جيرمان – نيوكاسل) × (كاراباج – موناكو)

(يوفنتوس – أتلتيكو مدريد) × (جالاتاسراي – كلوب بروج)

(أتالانتا – باير ليفركوزن) × (أولمبياكوس – بوروسيا دورتموند)

ويتم سحب القرعة غدا الجمعة الموافق 30 يناير الجاري الساعة الواحدة ظهرا.

وفي اليوم ذاته يتم سحب قرعة المواجهات الخاصة بدور الـ16 للبطولة.