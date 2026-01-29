برشلونة يحسم بطاقة التأهل المباشر بعد التغلب على كوبنهاجن برباعية
الخميس، 29 يناير 2026 - 00:21
كتب : FilGoal
حول برشلونة تأخره بهدف إلى فوز بأربعة أهداف في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدروي أبطال أوروبا.
وحسم برشلونة بطاقة التأهل المباشر لثمن النهائي بعد حصد المركز الخامس في جدول الترتيب.
ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز مباشرة إلى ثمن النهائي بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 ملحقا.
وحقق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فيكتور دادسون لكوبنهاجن في الدقيقة الرابعة.
نهاية دراماتيكية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
حارس مرمى بنفيكا يسجل الهدف الرابع في الوقت القاتل#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/ehyVR8x0iw
ونجح برشلونة في الشوط الثاني من تسجيل أربعة أهداف ليحقق نقاط المباراة الثلاثة.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 48 قبل أن يتقدم لامين يامال في الدقيقة 60.
😮⚽️ كوبنهاغن يفاجئ برشلونة بهدف مبكر عن طريق فيكتور دادسون#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/JvozAbY5HR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
وعزز رافينيا من تقدم برشلونة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 69 واختتم ماركوس راشفورد التسجيل في الدقيقة 85.
ليفاندوفسكي يدرك التعادل ويُسعد جماهير برشلونة ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/E6Epg3n3kO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
لامين جمال يوقع على هدف التقدم لبرشلونة ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/XgMVfRAZ5F— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
وحسم أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن تأهلهم إلى ثمن النهائي مباشرة.
بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 يشاركون في الملحق ليتأهل 8 فرق منهم إلى ثمن النهائي.
وتقام قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي يوم الجمعة 30 يناير الجاري.
وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.
بينما قرعة ثمن النهائي تقام يوم 27 فبراير المقبل.