برشلونة يحسم بطاقة التأهل المباشر بعد التغلب على كوبنهاجن برباعية

حول برشلونة تأخره بهدف إلى فوز بأربعة أهداف في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدروي أبطال أوروبا.

وحسم برشلونة بطاقة التأهل المباشر لثمن النهائي بعد حصد المركز الخامس في جدول الترتيب.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز مباشرة إلى ثمن النهائي بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 ملحقا.

وحقق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيكتور دادسون لكوبنهاجن في الدقيقة الرابعة.

ونجح برشلونة في الشوط الثاني من تسجيل أربعة أهداف ليحقق نقاط المباراة الثلاثة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 48 قبل أن يتقدم لامين يامال في الدقيقة 60.

وعزز رافينيا من تقدم برشلونة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 69 واختتم ماركوس راشفورد التسجيل في الدقيقة 85.

وتقام قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي يوم الجمعة 30 يناير الجاري.

وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.

بينما قرعة ثمن النهائي تقام يوم 27 فبراير المقبل.