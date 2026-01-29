جنون كرة القدم.. رأسية حارس المرمى تمنح بنفيكا التأهل بفوز قاتل على ريال مدريد

بسيناريو جنوني تأهل بنفيكا ضمن الـ 24 الأوائل بعد أن فاز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الجنون جاء بنهاية المباراة بعد أن سجل حارس المرمى أناتولي تروبين لهدف التأهل في الدقيقة 98.

وكان بنفيكا بحاجة إلى هدف واحد ليتأهل ضمن الـ 24 قبل أن يسجل تروبين هدفا قاتل بالدقيقة الأخيرة.

سجل رباعية بنفيكا في المباراة كل من أندرياس شلاودروب الذي أحرز هدفين وفينجيليس بافليديس وأناتولي تروبين، بينما سجل كيليان مبابي ثنائية بنفيكا.

بتلك النتيجة أنهى ريال مدريد الدور الأول في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما أنهى بنفيكا الدور في المركز الـ 24 برصيد 9 نقاط.

ووصل كيليان مبابي لهدفه رقم 13 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خلال 7 مباريات ليعادل رقم رافينيا هداف النسخة الماضية من البطولة بنفس عدد الأهداف.

ضغط بنفيكا من البداية وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم مع تألق لافت من تيبو كورتوا.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 30 من برأسية مستغلا عرضية من راؤول أسينسيو.

وتعادل أندرياس شلاودروب في الدقيقة 36 برأسية أخرى بعد عرضية من بافليديس.

وتقدم بافليديس بالهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء نفذها في وسط المرمى.

في الشوط الثاني أضاف شلاودروب الهدف الثالث لبنفيكا في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة جديدة من بافليديس.

وقلص كيليان مبابي الفارق في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أردا جولر.

وشهدت الدقيقة 92 طرد راؤول أسينسيو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

كما تعرض رودريجو للطرد في الدقيقة 97 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية أيضا.

واكتمل الجنون بعد أن سجل بنفيكا الهدف الرابع في الدقيقة 98 برأسية من الحارس أناتولي تروبين.

وسيلعب ريال مدريد في الملحق المؤهل لدور الـ 16 ضد صاحب المركز الـ 24 أو 23 وهو بنفيكا أو بودو جليمت.