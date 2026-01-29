جنون كرة القدم.. رأسية حارس المرمى تمنح بنفيكا التأهل بفوز قاتل على ريال مدريد

الخميس، 29 يناير 2026 - 00:15

كتب : FilGoal

احتفال أناتولي تروبين بهدف بنفيكا ضد ريال مدريد

بسيناريو جنوني تأهل بنفيكا ضمن الـ 24 الأوائل بعد أن فاز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الجنون جاء بنهاية المباراة بعد أن سجل حارس المرمى أناتولي تروبين لهدف التأهل في الدقيقة 98.

وكان بنفيكا بحاجة إلى هدف واحد ليتأهل ضمن الـ 24 قبل أن يسجل تروبين هدفا قاتل بالدقيقة الأخيرة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أربيلوا: مورينيو لا مثيل له.. ومباراة بنفيكا حاسمة تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا قائمة ريال مدريد – استمرار غياب روديجر أمام بنفيكا رغم عودته للتدريبات روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو

سجل رباعية بنفيكا في المباراة كل من أندرياس شلاودروب الذي أحرز هدفين وفينجيليس بافليديس وأناتولي تروبين، بينما سجل كيليان مبابي ثنائية بنفيكا.

بتلك النتيجة أنهى ريال مدريد الدور الأول في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما أنهى بنفيكا الدور في المركز الـ 24 برصيد 9 نقاط.

ووصل كيليان مبابي لهدفه رقم 13 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خلال 7 مباريات ليعادل رقم رافينيا هداف النسخة الماضية من البطولة بنفس عدد الأهداف.

ضغط بنفيكا من البداية وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم مع تألق لافت من تيبو كورتوا.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 30 من برأسية مستغلا عرضية من راؤول أسينسيو.

وتعادل أندرياس شلاودروب في الدقيقة 36 برأسية أخرى بعد عرضية من بافليديس.

وتقدم بافليديس بالهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء نفذها في وسط المرمى.

في الشوط الثاني أضاف شلاودروب الهدف الثالث لبنفيكا في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة جديدة من بافليديس.

وقلص كيليان مبابي الفارق في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أردا جولر.

وشهدت الدقيقة 92 طرد راؤول أسينسيو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

كما تعرض رودريجو للطرد في الدقيقة 97 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية أيضا.

واكتمل الجنون بعد أن سجل بنفيكا الهدف الرابع في الدقيقة 98 برأسية من الحارس أناتولي تروبين.

وسيلعب ريال مدريد في الملحق المؤهل لدور الـ 16 ضد صاحب المركز الـ 24 أو 23 وهو بنفيكا أو بودو جليمت.

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري 2 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية 40 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض 45 دقيقة | سعودي في الجول
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان 46 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف 54 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522231/جنون-كرة-القدم-رأسية-حارس-المرمى-تمنح-بنفيكا-التأهل-بفوز-قاتل-على-ريال-مدريد