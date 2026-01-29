دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي

اختتمت منافسات مرحلة المجموعة من دوري أبطال أوروبا ليتم حسم المتأهلين للدور التالي.

وحسم أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن تأهلهم إلى ثمن النهائي مباشرة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 يشاركون في الملحق ليتأهل 8 فرق منهم إلى ثمن النهائي.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي مباشرة كالآتي:

1- أرسنال - 24 نقطة

2- بايرن ميونيخ - 21 نقطة

3- ليفربول - 18 نقطة

4- توتنام - 17 نقطة

5- برشلونة - 16 نقطة (+8)

6- تشيلسي - 16 نقطة (+7)

7- سبورتنج لشبونة - 16 نقطة (+6)

8- مانشستر سيتي - 16 نقطة (+6)

وتقام قرعة منافسات الملحق المؤهل لثمن النهائي يوم الجمعة 30 يناير الجاري.

وتنطلق منافسات الملحق يومي 17 و 18 فبراير المقبل ذهابا و24 و 25 من الشهر نفسه في الإياب.