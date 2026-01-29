بمشاركة مرموش.. سيتي يهزم جالاتاسراي ويضمن التأهل المباشر في دوري الأبطال

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، بعدما أنهى الدور الرئيسي في المركز السابع.

وفاز مانشستر سيتي على جالاتاسراي التركي بهدفين دون رد في الجولة الثامنة، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويتأهل أول 8 فرق لدور الـ16 بشكل مباشر، بينما تتنافس الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 على التأهل لدور الـ16 بعد خوض مباراة الملحق.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 16 في المركز السابع، بينما توقف رصيد جالاتاسراي عند النقطة 10 في المركز الـ20.

ثنائية فوز مانشستر سيتي سجلها إيرلينج هالاند وريان شرقي.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش نجم منتخب مصر من البداية مع مانشستر سيتي، قبل أن يغادر في الدقيقة 67 ويشارك بدلا منه تيجاني ريندرز.

ليضمن مانشستر سيتي التأهل إلى الدور المقبل دون خوض مباراة الملحق.

