صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا

اكتسح ليفربول ضيفه كاراباخ الأذربيجاني بسداسية دون رد من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح.

وسجل ليفربول: أليكسيس ماك أليستر (2) ومحمد صلاح وهوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز وفيديريكو كييزا.

وارتقى ليفربول للمركز الثالث برصيد 18 نقطة، وضمن التأهل المباشر لدور الـ 16.

فيما ظل كاراباج برصيد 10 نقاط في المركز الـ 22 وحجز بطاقة تأهله للملحق المؤهل لدور الـ 16.

التشكيل

بدأ محمد صلاح أساسيا بقميص ليفربول للمباراة الثالثة على التوالي.

وتواجد ريان جرافنبيرخ في الدفاع بجوار مواطنه الهولندي فيرجيل فان دايك.

وصف المباراة

تلقى ليفربول ضربة قوية بداية اللقاء بإصابة جيريمي فريمبونج ومشاركة واتارا إندو بدلا منه في الدقيقة 4.

وسرعان ما سجل الريدز الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق ماك أليستر.

video:3

وأضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 21 من صناعة إيكيتيكي مسجلا أول أهدافه مع ليفربول أوروبيا.

video:2

وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 50.

video:1

وعزز إيكيتيكي النتيجة بالرابع في الدقيقة 57. وأكمل ماك أليستر الخماسية في الدقيقة 61.

وأجرى أرني سلوت عدة تغييرات بمشاركة كييزا واللاعبين الشباب من أجل إراحة جاكبو وسوبوسلاي وفيرتز وإيكيتيكي.

وسجل فيديريكو كييزا هدفا سادسا في الدقيقة 90 من انفراد بعد مرتدة سريعة من صناعة فان دايك لتنتهي المباراة بفوز كبير للريدز.