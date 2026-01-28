صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 23:53
كتب : FilGoal
اكتسح ليفربول ضيفه كاراباخ الأذربيجاني بسداسية دون رد من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح.
وسجل ليفربول: أليكسيس ماك أليستر (2) ومحمد صلاح وهوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز وفيديريكو كييزا.
وارتقى ليفربول للمركز الثالث برصيد 18 نقطة، وضمن التأهل المباشر لدور الـ 16.
فيما ظل كاراباج برصيد 10 نقاط في المركز الـ 22 وحجز بطاقة تأهله للملحق المؤهل لدور الـ 16.
التشكيل
بدأ محمد صلاح أساسيا بقميص ليفربول للمباراة الثالثة على التوالي.
وتواجد ريان جرافنبيرخ في الدفاع بجوار مواطنه الهولندي فيرجيل فان دايك.
وصف المباراة
تلقى ليفربول ضربة قوية بداية اللقاء بإصابة جيريمي فريمبونج ومشاركة واتارا إندو بدلا منه في الدقيقة 4.
وسرعان ما سجل الريدز الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق ماك أليستر.
video:3
ليفربول يتقدّم على كاراباخ بهدف ماك أليستر#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/ZRzVPac1ll— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
وأضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 21 من صناعة إيكيتيكي مسجلا أول أهدافه مع ليفربول أوروبيا.
video:2
فلوريان فيرتز يضاعف النتيجة للـ"ريدز"#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/5Y1ENo3kuw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 50.
video:1
النجم المصري محمد صلاح يوقّع على هدف الاطمئنان للـ"ريدز" بطريقة رائعة#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/FCVBNiZ12Y— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
وعزز إيكيتيكي النتيجة بالرابع في الدقيقة 57. وأكمل ماك أليستر الخماسية في الدقيقة 61.
وأجرى أرني سلوت عدة تغييرات بمشاركة كييزا واللاعبين الشباب من أجل إراحة جاكبو وسوبوسلاي وفيرتز وإيكيتيكي.
وسجل فيديريكو كييزا هدفا سادسا في الدقيقة 90 من انفراد بعد مرتدة سريعة من صناعة فان دايك لتنتهي المباراة بفوز كبير للريدز.